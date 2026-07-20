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Požiar v južnom Francúzsku si vynútil evakuáciu desiatok ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Cesty do Les Arcs-sur-Argens zostali uzavreté a dočasne nepremávajú vlaky na trati do Toulonu.

Autor TASR
Marseille 20. júla (TASR) — V južnom Francúzsku museli v nedeľu evakuovať desiatky obydlí po tom, čo sa v departemente Var rýchlo rozšíril lesný požiar. Oznámili to miestne úrady, podľa ktorých proti plameňom zasahuje viac ako 600 hasičov a flotila hasiacich lietadiel. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Požiar vypukol pri meste Draguignan, pričom ho podporil silný vietor a suchá vegetácia, ktorá vyschla po dňoch extrémnych horúčav. Podľa prefektúry zhoreli štyri domy, deväť ďalších bolo poškodených a jeden hasič utrpel ľahké zranenia.

Plamene spálili približne 60 hektárov územia pri obci Taradeau a následne sa rozšírili k neďalekému mestu Les Arcs-sur-Argens, kde v priebehu dvoch hodín pohltili ďalších 120 hektárov.

Do zásahu bolo nasadených 615 hasičov vrátane posíl zo štyroch susedných departementov, päť lietadiel Canadair, štyri vrtuľníky a dve lietadlá typu Dash, uviedol pre agentúru AFP prefekt Simon Babre.

Keď sa plamene priblížili k ľudským obydliam, úrady nariadili evakuáciu približne 150 ľudí, ktorých dočasne umiestnili v komunitnom centre a škole. Podľa Babreho je požiar momentálne pod kontrolou, pokiaľ sa nezmenia poveternostné podmienky.

Cesty do Les Arcs-sur-Argens zostali uzavreté a dočasne nepremávajú vlaky na trati do Toulonu.

V regióne platí aj v pondelok výstraha oranžového stupňa pred horúčavami. Francúzsko zažíva ďalšiu vlnu horúčav, pričom teploty v niektorých častiach departementu Var prekročili v sobotu 40 stupňov Celzia.

Vo Francúzsku od začiatku roka zhorelo viac ako 32.000 hektárov územia, čo je viac ako celková rozloha zasiahnutá požiarmi v roku 2025.
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