Požiar v kanadskej provincii Alberta sa blíži k mestu Fort McMurray

Edmonton 16. mája (TASR) - Lesný požiar v kanadskej provincii Alberta sa v stredu rozšíril na plochu takmer 21.000 hektárov a priblížil sa k mestu Fort McMurray, ktoré bolo deň predtým čiastočne evakuované. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Z Fort McMurray bolo v utorok evakuovaných približne 6600 ľudí a ďalším tisícom úrady oznámili, aby boli pripravení na presun, píše The New York Times. Mnohé obchody a školy zostali zatvorené.



Christie Tuckerová z úradu, ktorý má na starosti lesné požiare uviedla, že chladnejšie teploty ovzdušia a mierny vietor by mali požiar od Fort McMurray vytlačiť. Minister pre verejnú bezpečnosť v Alberte Mike Ellis však obyvateľov vyzval, aby zachovávali ostražitosť a pripomenul, že situácia s lesnými požiarmi sa môže zmeniť a prudko zhoršiť.



Rozsiahly požiar zasiahol Fort McMurray v roku 2016 a z oblasti muselo bezprostredne odísť viac než 90.000 ľudí, pripomína AFP.



Provincia Britská Kolumbia na západe Kanady v týchto dňoch takisto zápasí s lesnými požiarmi. Úrady tam v stredu nariadili evakuáciu približne 4700 ľuďom.