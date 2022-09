Požiar v karaoke bare má už 32 obetí, časti budovy sú stále nedostupné

Hanoj 8. septembra (TASR) - Najmenej 32 obetí má už požiar karaoke baru, ktorý vypukol v utorok večer na juhu Vietnamu. Niektoré časti budovy sú stále nedostupné, informovala vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na správy vietnamských štátnych médií.



Požiar vypukol na druhom poschodí niekoľkopodlažnej budovy v meste Thuan An. Hasičom sa plamene rýchlo podarilo dostať pod kontrolu, no úplne ich uhasili až v priebehu stredy.



Najmenej jedna karaoke miestnosť a jeden skladový priestor budovy sú pre pretrvávajúcu nebezpečne vysokú teplotu stále nedostupné.



Oheň sa podľa svedkov rýchlo šíril po penovej zvukovej izolácii a drevenom obložení a zablokoval aj únikové trasy.



Ľudia sa pred plameňmi snažili zachrániť skokom z balkóna na druhom poschodí zo zhruba osemmetrovej výšky, takže viacerí utrpeli zlomeniny končatín. Medzi obeťami a zranenými sú členovia personálu aj zákazníci baru. Množstvo ľudí na nadýchalo toxického dymu.



Príčinou vzniku požiaru bol podľa prvých zistení zrejme elektrický skrat. Vietnamský premiér Pham Minh Chinh v stredu nariadil kontrolu priestorov so zvýšeným rizikom vzniku požiarov, a obzvlášť barov.