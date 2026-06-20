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VIDEO: MASÍVNY POŽIAR V LUXUSNOM REZORTE: Evakuovali 1700 ľudí
Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Autor TASR
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Santo Domingo 20. júna (TASR) - Pri rozsiahlom požiari, ktorý v piatok takmer úplne zničil luxusný dovolenkový rezort v Dominikánskej republike, prišiel o život taliansky občan, pričom podľa miestnych úradov muselo byť evakuovaných 1690 osôb, z ktorých viacero potrebovalo lekársku pomoc. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.
Rezort Viva Dominicus Beach by Wyndham sa nachádza v oblasti Bayahibe, ktorá je obľúbenou destináciou na juhovýchodnom pobreží Dominikánskej republiky pre turistov z USA, ako aj z celého sveta. Evakuovaných dovolenkárov museli úrady premiestniť do hotelov a ubytovacích zariadení v okolí.
Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Podľa úradov sa oheň zrejme rýchlo rozšíril v dôsledku vetra a tiež preto, že časť strechy bola zo slamy.
Spoločnosť Viva Wyndham má neďaleko ďalší dovolenkový rezort s názvom Dominicus Palace, ktorý však nebol poškodený a funguje v štandardnom režime, uvádza AP.
Rezort Viva Dominicus Beach by Wyndham sa nachádza v oblasti Bayahibe, ktorá je obľúbenou destináciou na juhovýchodnom pobreží Dominikánskej republiky pre turistov z USA, ako aj z celého sveta. Evakuovaných dovolenkárov museli úrady premiestniť do hotelov a ubytovacích zariadení v okolí.
Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Podľa úradov sa oheň zrejme rýchlo rozšíril v dôsledku vetra a tiež preto, že časť strechy bola zo slamy.
Spoločnosť Viva Wyndham má neďaleko ďalší dovolenkový rezort s názvom Dominicus Palace, ktorý však nebol poškodený a funguje v štandardnom režime, uvádza AP.
Tragedia en República Dominicana: un incendio de gran magnitud se desató al mediodía de este viernes en el hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, resort de cuatro estrellas en #Bayahíbe (La Altagracia). El COE confirmó la evacuación y reubicación de cerca de 1,690 huéspedes… pic.twitter.com/4R0ZM1Zrto— GlobaLAT (@globaLATvideo) June 20, 2026