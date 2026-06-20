Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. jún 2026Meniny má Valéria
< sekcia Zahraničie

VIDEO: MASÍVNY POŽIAR V LUXUSNOM REZORTE: Evakuovali 1700 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Santo Domingo 20. júna (TASR) - Pri rozsiahlom požiari, ktorý v piatok takmer úplne zničil luxusný dovolenkový rezort v Dominikánskej republike, prišiel o život taliansky občan, pričom podľa miestnych úradov muselo byť evakuovaných 1690 osôb, z ktorých viacero potrebovalo lekársku pomoc. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.

Rezort Viva Dominicus Beach by Wyndham sa nachádza v oblasti Bayahibe, ktorá je obľúbenou destináciou na juhovýchodnom pobreží Dominikánskej republiky pre turistov z USA, ako aj z celého sveta. Evakuovaných dovolenkárov museli úrady premiestniť do hotelov a ubytovacích zariadení v okolí.

Príčina vzniku požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Podľa úradov sa oheň zrejme rýchlo rozšíril v dôsledku vetra a tiež preto, že časť strechy bola zo slamy.

Spoločnosť Viva Wyndham má neďaleko ďalší dovolenkový rezort s názvom Dominicus Palace, ktorý však nebol poškodený a funguje v štandardnom režime, uvádza AP.


.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Tropické dni sú tu

Fico: SR pri tvorbe rozpočtu EÚ bude presadzovať záujmy kohézie

ZRÁŽKA VLAKOV SEVERNE OD LONDÝNA: Hlásia obeť

Program MS v noci z piatka 19. na sobotu 20. júna