Požiar v meste Óita si vyžiadal najmenej jednu obeť a zničil 170 budov
Požiar vypukol v utorok večer v blízkosti rybárskeho prístavu v meste Óita na ostrove Kjúšú.
Autor TASR
Óita 19. novembra (TASR) - Rozsiahly požiar, ktorý vypukol v pobrežnom meste Óita na juhozápade Japonska, si vyžiadal najmenej jednu obeť a ďalšej osobe spôsobil ľahké zranenia, uviedol v stredu tamojší úrad pre riadenie reakcií na katastrofy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.
Požiar vypukol v utorok večer v blízkosti rybárskeho prístavu v meste Óita na ostrove Kjúšú. Plamene sa v dôsledku silného vetra rýchlo rozšírili do priľahlého lesa a pohltili plochu takmer piatich hektárov.
Približne 175 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Požiar poškodil alebo úplne zničil najmenej 170 domov. Prefektúra Óita uviedla, že v stredu popoludní bolo v dôsledku požiaru bez elektriny približne 260 domácností. Podľa agentúry Reuters ide o najväčší mestský požiar v Japonsku za posledných takmer 50 rokov.
Na mieste zasahovalo asi 200 hasičov s desiatkami vozidiel. Pozemné ozbrojené sily vyslali na pomoc viacúčelové vrtuľníky typu UH-1.
Príčinu vzniku požiaru úrady vyšetrujú.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová zverejnila na platforme X príspevok, v ktorom vyjadrila súcit s obyvateľmi postihnutými požiarom a prisľúbila, že im vláda poskytne „maximálnu podporu“.
