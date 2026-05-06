POŽIAR V NÁKUPNOM CENTRE: Hlásia osem obetí a desiatky zranených
Hasiči až do noci bojovali s rozsiahlymi plameňmi, zatiaľ čo sa z viacposchodovej budovy valili veľké oblaky čierneho dymu.
Autor TASR
Teherán 6. mája (TASR) - Pri požiari v nákupnom centre neďaleko iránskeho Teheránu zahynulo osem ľudí a ďalších 40 utrpelo zranenia. Informovala o tom v stredu štátna televízia, na ktorú sa odvolala agentúra AP.
Príčinu požiaru, ktorý v utorok vypukol v nákupnom stredisku Arghavan západne od hlavného mesta, vyšetrovatelia zatiaľ neodhalili. Nič však podľa AP nenaznačuje spojitosť s vojnou na Blízkom východe, kde už približne tri týždne platí prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom.
Na záberoch odvysielaných štátnou televíziou hasiči až do noci bojovali s rozsiahlymi plameňmi, zatiaľ čo sa z viacposchodovej budovy valili veľké oblaky čierneho dymu.
Spravodajský web Mízán informoval, že požiar spôsobil horľavý vonkajší obklad budovy. Vyšetrovanie incidentu pokračuje a úrady nariadili vypátrať a zatknúť zodpovedné osoby vrátane developera projektu.
