Požiar v nemocnici v Taliansku si vyžiadal najmenej tri obete

Rím 9. decembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli v dôsledku požiaru, ktorý v piatok neskoro večer vypukol v nemocnici v talianskom meste Tivoli neďaleko metropoly Rím. Evakuovať museli 200 pacientov, informuje TASR podľa agentúry APA.



Tamojšie médiá uviedli, že dvaja ľudia zahynuli v dôsledku otravy dymom a tretia osoba utrpela srdcový infarkt. Záchranné zložky objavili aj štvrtú obeť, ktorá zahynula ešte pred vypuknutím požiaru; okolnosti tohto úmrtia však neboli bezprostredne jasné.



Dvaja zo zranených sa nachádzajú v kritickom stave, uviedli miestne úrady.



Príčiny požiaru, ktorý sa podarilo uhasiť v priebehu noci na sobotu, doposiaľ nie sú známe. Medzi vyše 200 evakuovanými pacientmi je aj sedem detí.



Ťažko zranených previezli na kliniky v okolí. Pacientov, ktorí utrpeli len ľahšie zranenia, previezli dočasne do športovej haly v blízkosti dotknutej nemocnice, kým ich nebudú môcť umiestniť do ďalších zdravotníckych zariadení.



Požiar podľa záchranných zložiek vypukol v priestoroch na druhom poschodí nemocnice. Odtiaľ sa plamene rozšírili na oddelenie urgentného príjmu a jednotku intenzívnej starostlivosti.



Ďalšie oddelenia postihnuté neboli, dym sa však rozšíril do celej budovy nemocnice, takže ju museli evakuovať. V súčasnosti hrozí, že bude dlhšie zatvorená, dodáva APA.