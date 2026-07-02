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POŽIAR V NEMOCNICI: Zahynuli dvaja ľudia a vyše 30 sa zranilo
Približne o pol piatej ráno začal horieť krov v jednej z pacientskych izieb.
Autor TASR
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Ludwigslust 2. júla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice v nemeckom meste Ludwigslust neďaleko Schwerinu, ktorý vypukol vo štvrtok nadránom, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Obeťami sú podľa tamojších úradov pacienti nemocnice, ktorú v dôsledku požiaru museli evakuovať. Stav 30 zranených podľa polície nie je život ohrozujúci.
Približne o pol piatej ráno začal horieť krov v jednej z pacientskych izieb. Bezprostredne nebolo jasné, či obe obete ležali v tej istej miestnosti. Záchranári evakuovali z budovy pacientov aj zamestnancov.
Zo strechy päťposchodovej budovy šľahali plamene a stúpal z nej hustý dym. Na lúke pred nemocnicou sedeli ľudia zabalení do izotermických záchranných prikrývok. Zamestnanci kliniky presúvali pacientov na lôžkach a invalidných vozíkoch cez areál nemocnice do bezpečia. Mnohí mali okolo ramien prehodené uteráky.
Nemocnica disponuje 160 lôžkami. Okrem mesta zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť aj pre celý región.
Obeťami sú podľa tamojších úradov pacienti nemocnice, ktorú v dôsledku požiaru museli evakuovať. Stav 30 zranených podľa polície nie je život ohrozujúci.
Približne o pol piatej ráno začal horieť krov v jednej z pacientskych izieb. Bezprostredne nebolo jasné, či obe obete ležali v tej istej miestnosti. Záchranári evakuovali z budovy pacientov aj zamestnancov.
Zo strechy päťposchodovej budovy šľahali plamene a stúpal z nej hustý dym. Na lúke pred nemocnicou sedeli ľudia zabalení do izotermických záchranných prikrývok. Zamestnanci kliniky presúvali pacientov na lôžkach a invalidných vozíkoch cez areál nemocnice do bezpečia. Mnohí mali okolo ramien prehodené uteráky.
Nemocnica disponuje 160 lôžkami. Okrem mesta zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť aj pre celý región.