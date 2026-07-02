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POŽIAR V NEMOCNICI: Zahynuli dvaja ľudia a vyše 30 sa zranilo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Približne o pol piatej ráno začal horieť krov v jednej z pacientskych izieb.

Autor TASR
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Ludwigslust 2. júla (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli a ďalších najmenej 30 utrpelo zranenia pri požiari strešnej konštrukcie nemocnice v nemeckom meste Ludwigslust neďaleko Schwerinu, ktorý vypukol vo štvrtok nadránom, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

Obeťami sú podľa tamojších úradov pacienti nemocnice, ktorú v dôsledku požiaru museli evakuovať. Stav 30 zranených podľa polície nie je život ohrozujúci.

Približne o pol piatej ráno začal horieť krov v jednej z pacientskych izieb. Bezprostredne nebolo jasné, či obe obete ležali v tej istej miestnosti. Záchranári evakuovali z budovy pacientov aj zamestnancov.

Zo strechy päťposchodovej budovy šľahali plamene a stúpal z nej hustý dym. Na lúke pred nemocnicou sedeli ľudia zabalení do izotermických záchranných prikrývok. Zamestnanci kliniky presúvali pacientov na lôžkach a invalidných vozíkoch cez areál nemocnice do bezpečia. Mnohí mali okolo ramien prehodené uteráky.

Nemocnica disponuje 160 lôžkami. Okrem mesta zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť aj pre celý región.
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