Požiar v obľúbenej turistickej destinácii: Evakuovali stovky ľudí

Ľudia prechádzajú vo svojich vozidlách okolo lesného požiaru, ktorý zuří v blízkosti Čanakkale, severozápadné Turecko, pondelok, 11. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Približne 50 ľudí, ktorí sa nadýchali dymu, bolo ošetrených v blízkych zdravotníckych zariadeniach.

Ankara 12. augusta (TASR) - Približne 700 tureckých hasičov s pomocou siedmich lietadiel a šiestich helikoptér v pondelok bojovalo s lesnými požiarmi v severozápadnej provincii Čanakkale. Oheň sa rýchlo šíri pre silný vietor a stovky miestnych obyvateľov už úrady evakuovali. Na sociálnej sieti X o tom informoval miestny guvernér Ömer Toraman, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Pre šíriaci sa hustý dym na niekoľko hodín uzavreli miestne letisko, časť diaľnice a Dardanelskú úžinu. Večer ich však opäť otvorili. Približne 50 ľudí, ktorí sa nadýchali dymu, bolo ošetrených v blízkych zdravotníckych zariadeniach. Ich stav podľa guvernéra nebol život ohrozujúci.

Úrady tiež začali s preventívnymi evakuáciami niektorých lokalít vrátane univerzitného areálu, vojenských a obytných oblastí. Obyvateľov vyzvali, aby obmedzili cestovanie a uvoľnili tým cesty pre vozidlá záchranných zložiek.

Celkovo v Turecku aktuálne evidujú štyri lesné požiare, z toho dva v provincii Čanakkale. Požiar v tom istom regióne vypukol aj minulý týždeň. Hasičom sa ho podaril dostať pod kontrolu v piatok.

Lesné požiare v krajine vypukli aj minulý mesiac, ktorý bol podľa meteorológov najteplejším júlom za uplynulých 55 rokov. Zahynulo pri nich až 14 ľudí.
