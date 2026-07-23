< sekcia Zahraničie
POŽIAR V OBĽÚBNEJ METROPOLE: Hlásia desať obetí vrátane detí
Médiá medzitým zverejnili informáciu, že požiar založili vydierači, ktorí sa vyhrážali miestnym podnikateľom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Lima 23. júla (TASR) - Požiar v chudobnej štvrti v Lime si vyžiadal desať obetí na životoch, pričom došlo aj k zničeniu dvoch domov. Ďalší dvaja ľudia v dôsledku požiaru utrpeli zranenia. Podľa príbuzných bolo medzi obeťami päť dospelých osôb a päť detí. V stredu o tom informovala peruánska civilná ochrana, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Medzi mŕtvymi bolo „deväť členov jednej rodiny, z ktorých piati sú maloletí,“ potvrdil policajný šéf Oscar Arriola. Novinárom oznámil, že už prebieha vyšetrovanie s cieľom „určiť miesto vzniku, okolnosti a príčiny tohto požiaru“.
Peruánske médiá medzitým zverejnili informáciu, že požiar založili vydierači, ktorí sa vyhrážali miestnym podnikateľom. Plukovník John Lujan, ktorý vedie vyšetrovanie v prípade, potvrdil, že medzi preverovanými vyšetrovacími verziami je „možný úmyselný čin alebo prípad vydierania“.
Jedna z preživších žien Gina Vilchezová novinárom opísala, že sa jej podarilo zachrániť seba aj svoje deti útekom z príbytku. „Je nás 17. Desať zomrelo a siedmim z nás sa podarilo zachrániť,“ spresnila.
Zvolená peruánska prezidentka Keiko Fujimoriová v stredu navštívila miesto tragédie a úmrtia označila za „strašný masaker“. „To, čo ľudia žiadajú, je poriadok a bezpečnosť, a to je prvá vec, ktorú na budúci týždeň urobíme,“ povedala Fujimoriová médiám. Do funkcie prezidentky bude inaugurovaná v utorok 28. júla.
Medzi mŕtvymi bolo „deväť členov jednej rodiny, z ktorých piati sú maloletí,“ potvrdil policajný šéf Oscar Arriola. Novinárom oznámil, že už prebieha vyšetrovanie s cieľom „určiť miesto vzniku, okolnosti a príčiny tohto požiaru“.
Peruánske médiá medzitým zverejnili informáciu, že požiar založili vydierači, ktorí sa vyhrážali miestnym podnikateľom. Plukovník John Lujan, ktorý vedie vyšetrovanie v prípade, potvrdil, že medzi preverovanými vyšetrovacími verziami je „možný úmyselný čin alebo prípad vydierania“.
Jedna z preživších žien Gina Vilchezová novinárom opísala, že sa jej podarilo zachrániť seba aj svoje deti útekom z príbytku. „Je nás 17. Desať zomrelo a siedmim z nás sa podarilo zachrániť,“ spresnila.
Zvolená peruánska prezidentka Keiko Fujimoriová v stredu navštívila miesto tragédie a úmrtia označila za „strašný masaker“. „To, čo ľudia žiadajú, je poriadok a bezpečnosť, a to je prvá vec, ktorú na budúci týždeň urobíme,“ povedala Fujimoriová médiám. Do funkcie prezidentky bude inaugurovaná v utorok 28. júla.