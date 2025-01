Požiar v okolí Los Angeles si vyžiadal najmenej päť mŕtvych

Los Angeles 9. januára (TASR) - Na najmenej päť stúpol v noci na štvrtok počet obetí lesných požiarov, ktoré zúria v okolí Los Angeles. Očakáva sa pritom, že tento počet ešte vzrastie, uviedla tamojšia polícia. TASR informuje podľa agentúr AP a AFP.



Šerif okresu Los Angeles Robert Luna pripomenul, že úrady predtým hovorili o dvoch obetiach, aktuálne ich však už evidujú najmenej päť. "Pamätajme však na to, že toto je stále veľmi premenlivá situácia a požiar stále nie je vôbec zvládnutý. Skutočne sa modlím, aby sme nenašli ďalšie (obete), nedomnievam sa však, že to tak bude," dodal.



Úrady v oblasti nariadili povinnú evakuáciu, ktorá sa týka viac ako 80.000 ľudí. Bez elektriny je viac ako 400.000 ľudí.



Požiare v Kalifornii vyvolala kombinácia sucha a silného vetra, dosahujúceho v nárazoch rýchlosť 120 kilometrov za hodinu. Ten prispieva k šíreniu ohňa v uliciach miest. Podľa guvernéra Gavina Newsoma poryvy vetra budú vrcholiť v noci na štvrtok miestneho času.



Meteorologické služby už niekoľko dní predpovedali riziko vypuknutia lesného požiaru v Kalifornii. Ide o situáciu, ktorá je uprostred zimy prekvapujúca a ktorú zhoršil sezónne sa vyskytujúci vietor Santa Ana. Ide o horúci a suchý vietor, ktorý sa zvyčajne objavuje na jeseň a v zime. Tento rok začal fúkať v utorok a prispel k šíreniu lesného požiaru v oblasti, kde je na dôvažok aj pomerne sucho.



Sila vetra Santa Ana je tento rok výnimočná: s maximami medzi 120 a 160 km/h, nameranými na vyvýšenom mieste, by sa jeho tohtoročný výskyt mohol zapísať ako najsilnejší za viac ako desať rokov.