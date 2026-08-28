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Piatok 28. august 2026
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Požiar v Omiši má druhú obeť, zomrel zranený 79-ročný muž

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Hasičské vozidlo prechádza pomedzi zhorené autá po lesnom požiari na jadranskom pobreží neďaleko chorvátskeho Omišu. Foto: TASR/AP

Prvou obeťou bola 34-ročná žena z Bosny a Hercegoviny, ktorá zomrela priamo na mieste požiaru.

Autor TASR
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Split 28. augusta (TASR) - Požiar v chorvátskom Omiši a jeho okolí z polovice augusta má druhú obeť. V Univerzitnej nemocnici v Splite v piatok na následky zranení zomrel 79-ročný muž, ďalší traja pacienti sú v život ohrozujúcom stave, uviedla nemocnica. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.

Prvou obeťou bola 34-ročná žena z Bosny a Hercegoviny, ktorá zomrela priamo na mieste požiaru. Ďalších ťažko zranených pacientov v kritickom stave ošetrujú na jednotke intenzívnej starostlivosti v nemocniciach v Splite a Záhrebe.

Požiar vypukol večer 13. augusta v oblasti Lokva Rogoznica – Omiš a pre jeho rýchle šírenie museli evakuovať stovky obyvateľov a turistov. Zranilo sa približne 40 ľudí, z toho sedem vážne.

Plamene zničili autá, domy, rekreačné objekty, podniky, dielne a ďalšie budovy, ako aj lesy, olivové háje a sady. Škody sa odhadujú na desiatky miliónov eur. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.
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