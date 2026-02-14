Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
Požiar v robotníckej ubytovni západne od Budapešti má štvrtú obeť

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa maďarského úradu pre riadenie katastrof sa hasičom z hlavného mesta dopoludnia podarilo požiar uhasiť.

Autor TASR
Budapešť 14. februára (TASR) - Už najmenej štyria ľudia zomreli po požiari robotníckej ubytovne na budapeštianskom predmestí Budakeszi. Ďalších aspoň 21 ľudí utrpelo zranenia, píše TASR podľa správy agentúry DPA.

Požiar v meste Budakeszi, asi osem kilometrov západne od maďarskej metropoly, zachvátil v skorých ranných hodinách dvojposchodovú budovu. Podľa maďarského úradu pre riadenie katastrof sa hasičom z hlavného mesta dopoludnia podarilo požiar uhasiť.

Traja ľudia podľa vyhlásenia polície zomreli priamo na mieste, zatiaľ čo štvrtý zahynul v nemocnici. V Budakeszi zasahovalo vyše 40 záchranárov a 18 pohotovostných vozidiel. Všetky obete sú maďarskej národnosti.

Príčina požiaru stále nie je známa. Úrady sa však domnievajú, že výbuch a následný požiar mohla spôsobiť nesprávna manipulácia s propán-butánovou plynovou fľašou.
