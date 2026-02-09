Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar v ropnej rafinérii si vyžiadal jednu obeť a 6 zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Rafinéria bola v minulosti vážne poškodená.

Bagdad 9. februára (TASR) - Požiar v dôležitej ropnej rafinérii v severnom Iraku si v pondelok vyžiadal život jedného pracovníka a spôsobil zranenia šiestim ďalším, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Požiar vypukol v modernizačnej jednotke rafinérie v meste Bajdží, kedysi najväčšej rafinérii ropy v krajine, v provincii Saláhaddín. Mediálna kancelária irackej vlády vo vyhlásení uviedla, že hasičom sa napokon požiar podarilo uhasiť.

Jeden z úradníkov pre AFP uviedol, že výbuch spôsobilo zlyhanie techniky.

Rafinéria Bajdží, ktorá sa nachádza približne 200 kilometrov severne od Bagdadu, bola v minulosti vážne poškodená počas bojov s Islamským štátom (IS), keď v roku 2014 obsadil tretinu Iraku. Po úplnej oprave zariadenia ho úrady opäť otvorili vo februári 2024.

Irak patrí medzi najväčších producentov ropy na svete a predaj surovej ropy tvorí 90 percent príjmov štátneho rozpočtu.
