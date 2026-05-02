Požiar v ropnom termináli ruského prístavu Tuapse je zlikvidovaný
Podľa úradov bol požiar v tomto prístave v Krasnodarskom kraji zlikvidovaný po nasadení približne 130 hasičov a viac ako 40 kusov techniky.
Moskva 2. mája (TASR) – Požiar, ktorý vypukol v prístave juhoruského mesta Tuapse po ukrajinskom dronovom útoku v noci na 1. mája, sa podarilo uhasiť. S odvolaním sa na miestne záchranné zložky a ruské médiá o tom v sobotu informoval denník Le Monde, píše TASR.
Podľa úradov bol požiar v tomto prístave v Krasnodarskom kraji zlikvidovaný po nasadení približne 130 hasičov a viac ako 40 kusov techniky.
Agentúra Bloomberg pripomenula, že ide o ďalší zo série útokov na prístav a rafinériu spoločnosti Rosnefť od 16. apríla. Kým sa tieto požiare podarí dostať pod kontrolu, zvyčajne vyčíňajú niekoľko dní.
Regionálne úrady začiatkom tohto týždňa vyhlásili v Tuapse a okolí stav núdze. Miestne úrady zároveň varovali obyvateľov pred používaním nefiltrovanej vody a pre vysoké znečistenie ovzdušia odporučili aj obmedziť pobyt vonku.
V niektorých štvrtiach mesta úrady zaznamenali vo vzduchu také koncentrácie benzénu, xylénu a sadzí, ktoré dva- až trikrát prekračujú povolené limity. Mesto pravidelne zažíva aj „ropné dažde“ – čierne kvapky sa usadzujú na cestách, autách, budovách, oblečení a dokonca aj na domácich zvieratách.
Obyvatelia Tuapse zverejňujú na sociálnych sieťach aj fotografie a videá znečisteného pobrežia, ako aj úhynu vtákov a veľkých rýb. Po prvom útoku vznikla v Čiernom mori ropná škvrna s rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov; na zastavenie jej šírenia boli nasadené bariéry. Palivo uniklo aj do rieky Tuapse.
Záchranné zložky zo zasiahnutých miest v rámci dekontaminácie odstránili už viac ako 13.000 kubických metrov kontaminovanej pôdy a zmesi vody s ropou.
Tuapse je letovisko a priemyselné mesto s asi 63.000 obyvateľmi. Ropná rafinéria sa nachádza takmer v centre mesta, takže dôsledky dronových útokov výrazne zasiahli veľkú časť obyvateľstva.
Podľa úradov bol požiar v tomto prístave v Krasnodarskom kraji zlikvidovaný po nasadení približne 130 hasičov a viac ako 40 kusov techniky.
Agentúra Bloomberg pripomenula, že ide o ďalší zo série útokov na prístav a rafinériu spoločnosti Rosnefť od 16. apríla. Kým sa tieto požiare podarí dostať pod kontrolu, zvyčajne vyčíňajú niekoľko dní.
Regionálne úrady začiatkom tohto týždňa vyhlásili v Tuapse a okolí stav núdze. Miestne úrady zároveň varovali obyvateľov pred používaním nefiltrovanej vody a pre vysoké znečistenie ovzdušia odporučili aj obmedziť pobyt vonku.
V niektorých štvrtiach mesta úrady zaznamenali vo vzduchu také koncentrácie benzénu, xylénu a sadzí, ktoré dva- až trikrát prekračujú povolené limity. Mesto pravidelne zažíva aj „ropné dažde“ – čierne kvapky sa usadzujú na cestách, autách, budovách, oblečení a dokonca aj na domácich zvieratách.
Obyvatelia Tuapse zverejňujú na sociálnych sieťach aj fotografie a videá znečisteného pobrežia, ako aj úhynu vtákov a veľkých rýb. Po prvom útoku vznikla v Čiernom mori ropná škvrna s rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov; na zastavenie jej šírenia boli nasadené bariéry. Palivo uniklo aj do rieky Tuapse.
Záchranné zložky zo zasiahnutých miest v rámci dekontaminácie odstránili už viac ako 13.000 kubických metrov kontaminovanej pôdy a zmesi vody s ropou.
Tuapse je letovisko a priemyselné mesto s asi 63.000 obyvateľmi. Ropná rafinéria sa nachádza takmer v centre mesta, takže dôsledky dronových útokov výrazne zasiahli veľkú časť obyvateľstva.