Požiar v ruskej rafinérii si vyžiadal jedného mŕtveho a šesť zranených

Moskva 26. augusta (TASR) - Jeden človek zahynul a šiesti utrpeli zranenia v pondelok po požiari v ropnej rafinérii v Omsku na západe Sibíri. Oznámil to tamojší gubernátor, pričom rafinéria uviedla, že pokračuje v normálnej prevádzke a požiar neovplyvnil jej výrobný plán. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a TASS.



"Šiestim zraneným bola poskytnutá všetka nevyhnutná zdravotná pomoc... Nanešťastie, jeden zranený zomrel," uviedol gubernátor Omskej oblasti Vitalij Chocenko na sociálnej sieti Telegram.



"Požiar v Omskej rafinérii je pod kontrolou. Automatický bezpečnostný systém závodu zaznamenal požiar v technologickom zariadení... Závod funguje ako obyčajne," uviedla rafinéria vo vyhlásení.



Reuters pripomína, že ropná rafinéria v Omsku je jedným z najväčších závodov na spracovanie ropy v Rusku. Spadá pod ruskú ropnú spoločnosť Gazprom Neft, ktorá uviedla, že požiar neovplyvní jej výrobný plán.



Na sociálnych sieťach sa objavili príspevky o tom, že ľudia počuli na západe Omsku veľký výbuch. Dva zdroje oboznámené so situáciou uviedli, že oheň zasiahol jednu z dvoch najväčších primárnych destilačných jednotiek v závode.



Pričína požiaru nie je bezprostredné známa. Niekoľko ruských ropných rafinérii sa však už stalo terčom ukrajinských dronových útokov, pripomína Reuters. Omsk je však od od Ukrajiny vzdialený približne 3000 kilometrov a preto je nepravdepodobné, že by požiar spôsobil práve ukrajinský letecký útok, konštatuje agentúra DPA.