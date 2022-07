Požiar v Saskom Švajčiarsku sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu

Lipsko 27. júla (TASR) - Hasičom sa stále nepodarilo úplne dostať pod kontrolu požiar v nemeckom Národnom parku Saské Švajčiarsko. Oheň sa nešíri na ďalšie územia, no situácia je stále kritická v dvoch z piatich oblastí. V susednej spolkovej krajine Brandenbursko sa lesný požiar podarilo dostať pod kontrolu. V stredu to uviedli miestni predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Oblasť je členitá a nie je jednoduché sa do nej dostať," povedal hovorca miestneho úradu pre Saské Švajčiarsko Thomas Kunz. Dodal, že hasenie komplikujú nepriaznivé poveternostné podmienky a mŕtve drevo.



V noci tam bojovalo s požiarom, ktorý horí na ploche 250 hektárov, 148 hasičov. V utorok večer zasahovalo aj päť vrtuľníkov, tri z nich poskytla nemecká armáda.



Vo viacerých oblastiach mali hasiči problémy pri zásobovaní vodou. Okrem prívodu cez hadice z riek Labe a Kirnitzsch vodu privážali aj cisterny.



Lesný požiar sa na nemecké územie rozšíril v pondelok z českého Národného parku České Švajčiarsko. Úrady pre nepriaznivú situáciu zakázali vstup do lesov v Saskom Švajčiarsku a odporučili, aby sa tejto oblasti vyhli. Plamene v súčasnosti neohrozujú žiadne obytné oblasti, píše DPA.



V susednej spolkovej krajine Brandenbursko sa lesný požiar hasičom podarilo dostať pod kontrolu, uviedol šéf miestneho hasičského zboru Steffen Ludewig. "Situácia je stabilizovaná," povedal. Zasahuje tam viac ako 400 hasičov.