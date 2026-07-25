< sekcia Zahraničie
Požiar v Španielsku ohrozuje aj dôležité zariadenie NASA
Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 25. júla (TASR) - Pre šíriaci sa požiar pri Madride musel americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) evakuovať jedno zo svojich troch svetových zariadení určených na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. V noci na sobotu na to upozornila agentúra AFP, informuje TASR.
„Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, akonáhle to bude bezpečné,“ uviedla americká vesmírna agentúra, podľa ktorej bol všetok personál „bezpečne evakuovaný“.
Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou tzv. „Deep Space Network“, ktorá je medzinárodnou sieťou antén využívaných NASA na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.
Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu, v piatok vyhlásil, že požiar pri Madride aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly už približne 40.000 ľuďom.
„Lesný požiar prešiel cez Madridský komplex pre hlbokovesmírnu komunikáciu. Prípadné škody budú posúdené, akonáhle to bude bezpečné,“ uviedla americká vesmírna agentúra, podľa ktorej bol všetok personál „bezpečne evakuovaný“.
Komplex sa nachádza asi 65 kilometrov západne od centra Madridu a je súčasťou tzv. „Deep Space Network“, ktorá je medzinárodnou sieťou antén využívaných NASA na komunikáciu s vesmírnymi družicami v medziplanetárnom priestore. Ďalšie dve zariadenia sa nachádzajú v austrálskej Canberre a v Goldstone v Kalifornii.
Carlos Novillo, šéf riadenia záchranných zložiek madridského regionálneho kabinetu, v piatok vyhlásil, že požiar pri Madride aktuálne „vrcholí“ a nie je možné dostať ho po kontrolu. Regionálne úrady krátko predtým uviedli, že evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov nariadili v dôsledku lesných požiarov v okolí metropoly už približne 40.000 ľuďom.