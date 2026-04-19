Požiar v štáte Sabah zničil približne 1000 domov, obete nehlásia
Silný vietor a tesná blízkosť domov spôsobili, že sa požiar rýchlo šíril, pričom nízka hladina vody sťažovala získanie otvoreného zdroja vody.
Autor TASR
Kuala Lumpur 19. apríla (TASR) - Požiar v dedine v malajzijskom štáte Sabah zničil približne 1000 domov v dôsledku čoho sú vysídlené tisíce ľudí. Informovala o tom v nedeľu malajzijská tlačová agentúra Bernama, píše TASR.
„Silný vietor a tesná blízkosť domov spôsobili, že sa požiar rýchlo šíril, pričom nízka hladina vody sťažovala získanie otvoreného zdroja vody,“ povedal šéf tamojšieho hasičského a záchranného zboru.
Požiar vypukol v skorých ranných hodinách miestneho času v jednej z prímorských dedín Kampung Bahagia v Sabahu, ktoré sa vyznačujú drevenými domami postavenými na koloch a sú domovom niektorých z najchudobnejších komunít v krajine. Žije v nich aj mnoho osôb bez štátnej príslušnosti a pôvodní obyvatelia.
Bernama informuje, že podľa polície tento požiar zasiahol 9007 obyvateľov. Polícia nezaznamenala žiadne obete na životoch.
Malajzijský premiér Anwar Ibrahim na sociálnej sieti Facebook oznámil, že federálna vláda spolupracuje s predstaviteľmi štátu Sabah pri poskytovaní základnej pomoci a dočasného presťahovania ľudí, ktorých tento požiar zasiahol. „Teraz je prioritou bezpečnosť obetí a okamžitá pomoc v teréne,“ uviedol.
