Požiar v Toskánsku ešte nie je pod kontrolou
Na evakuačných operáciách sa podieľala armáda a polícia.
Autor TASR
Pisa 2. mája (TASR) - Požiar na vrchu Monte Faeta v talianskom regióne Toskánsko majú hasiči na 70 percent pod kontrolou, Väčšina z viac ako 3500 evakuovaných ľudí sa podľa talianskych úradov mohla v piatok večer vrátiť na noc do svojich domovov, informovala v sobotu televízia RAI.
Lesný požiar vypukol v horách medzi mestami Lucca a Pisa. Predpokladá sa, že ho spôsobil poľnohospodár, ktorý chcel v oblasti Luccy na úpätí vrchu spaľovať konáre olivovníkov.
Podľa tlačovej správy miestnych úradov boli do hasenia nasadené tri lietadlá Canadair a jeden vrtuľník. Zasahovalo aj 19 hasičských vozidiel. Na monitorovanie požiaru v oblastiach medzi Luccou a Santa Maria del Giudice a v obciach San Giuliano Terme a Asciano hasiči použili drony vybavené termokamerami. Oheň zničil nateraz viac ako 700 hektárov lesných porastov.
Lesným požiarom bola zasiahnutá najmä oblasť okolo obce San Giuliano Terme. Tam muselo niekoľko stoviek ľudí stráviť aj noc na sobotu mimo domovov – u príbuzných a známych, ale aj v telocvičniach.
Podľa televízie RAI rozsah požiaru pripomína požiar na Monte Serra neďaleko Faety v septembri 2018, ktorý zničil približne 1 200 hektárov lesov a vegetácie.
Lesné požiare sú v Taliansku časté, no zvyčajne sa vyskytujú počas letných mesiacov. Sezóna požiarov sa však začína čoraz skôr pre rastúce teploty spôsobené zmenou klímy.
Toskánsko so svojou metropolou Florencia patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové regióny v Taliansku.
