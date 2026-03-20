POŽIAR V TOVÁRNI: Hlásia najmenej 50 zranených
Autor TASR
Soul 20. marca (TASR) - V továrni na výrobu automobilových súčiastok v juhokórejskom meste Tae-džon vypukol v piatok požiar, pri ktorom utrpelo zranenia najmenej 50 ľudí, z nich 35 má ťažké zranenia, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Požiar bol nahlásený približne o 13.17 h miestneho času (5.17 SEČ) a protipožiarna agentúra vyhlásila mobilizáciu hasičov. Vyhlasuje sa v prípade, keď rozsah zásahu presahuje hasičské kapacity miestnej samosprávy. Do boja proti plameňom nasadili viac ako 200 hasičov a 70 vozidiel.
Premiér Kim Min-sok poveril ministerstvu vnútra a protipožiarnu agentúru, aby použili všetko dostupné vybavenie a personál na záchranu ľudí a uhasenie požiaru, uviedla jeho kancelária. Zároveň nariadil samospráve v Tae-džone a tamojšej polícii, aby zabezpečením dopravy a evakuačných postupov zamedzila vzniku ďalších škôd.
