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VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených
Národnosť obetí nebola bezprostredne známa.
Autor TASR
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Madrid 11. júna (TASR) - Vo štvrtok ráno vypukol požiar v dome v turistickej oblasti na španielskom ostrove Malorka. Zahynuli dve osoby a ďalších deväť utrpelo zranenia, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Zdravotnícke zariadenia prijali deväť ľudí na ošetrenie po tom, čo sa nadýchali splodín horenia, uviedol hovorca civilnej stráže. Požiar vypukol okolo 5.00 h na treťom poschodí obytnej budovy v turistickom stredisku Magaluf. Obyvatelia sa neúspešne pokúšali požiar uhasiť, no rozšíril sa aj do zvyšku budovy. Úrady evakuovali viac ako 12 ľudí.
Plamene sa podarilo uhasiť približne o dve hodiny neskôr. Národnosť obetí nebola bezprostredne známa. Civilná stráž ozrejmila, že príčinu požiaru už vyšetruje.
Magaluf patrí k obľúbeným destináciám britských a nemeckých turistov pre svoje pláže a nočný život. Oblasť sa nachádza 22 kilometrov od hlavného mesta stredomorského súostrovia Palma de Malorka.
Zdravotnícke zariadenia prijali deväť ľudí na ošetrenie po tom, čo sa nadýchali splodín horenia, uviedol hovorca civilnej stráže. Požiar vypukol okolo 5.00 h na treťom poschodí obytnej budovy v turistickom stredisku Magaluf. Obyvatelia sa neúspešne pokúšali požiar uhasiť, no rozšíril sa aj do zvyšku budovy. Úrady evakuovali viac ako 12 ľudí.
Plamene sa podarilo uhasiť približne o dve hodiny neskôr. Národnosť obetí nebola bezprostredne známa. Civilná stráž ozrejmila, že príčinu požiaru už vyšetruje.
Magaluf patrí k obľúbeným destináciám britských a nemeckých turistov pre svoje pláže a nočný život. Oblasť sa nachádza 22 kilometrov od hlavného mesta stredomorského súostrovia Palma de Malorka.
El foc s'ha originat a la tercera planta d'un edifici de Magaluf.— IB3 Notícies (@IB3noticies) June 11, 2026
Dues persones han mort i l'Ajuntament de Calvià ha decretat dos dies de dol oficial. ↘️ https://t.co/2aZ99qLMfr pic.twitter.com/uKLwCGiHGV