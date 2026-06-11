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VIDEO: POŽIAR V TURISTICKEJ OBLASTI: Zahynuli 2 ľudia a 9 je zranených

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Národnosť obetí nebola bezprostredne známa.

Autor TASR
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Madrid 11. júna (TASR) - Vo štvrtok ráno vypukol požiar v dome v turistickej oblasti na španielskom ostrove Malorka. Zahynuli dve osoby a ďalších deväť utrpelo zranenia, oznámili tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Zdravotnícke zariadenia prijali deväť ľudí na ošetrenie po tom, čo sa nadýchali splodín horenia, uviedol hovorca civilnej stráže. Požiar vypukol okolo 5.00 h na treťom poschodí obytnej budovy v turistickom stredisku Magaluf. Obyvatelia sa neúspešne pokúšali požiar uhasiť, no rozšíril sa aj do zvyšku budovy. Úrady evakuovali viac ako 12 ľudí.

Plamene sa podarilo uhasiť približne o dve hodiny neskôr. Národnosť obetí nebola bezprostredne známa. Civilná stráž ozrejmila, že príčinu požiaru už vyšetruje.

Magaluf patrí k obľúbeným destináciám britských a nemeckých turistov pre svoje pláže a nočný život. Oblasť sa nachádza 22 kilometrov od hlavného mesta stredomorského súostrovia Palma de Malorka.


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