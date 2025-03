Požiar vlaku prevážajúceho benzén je pod kontrolou

Praha 1. marca (TASR) - Požiar nákladného vlaku neďaleko obce Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji je pod kontrolou, oznámil v sobotu pre web Novinky.cz hovorca hasičov Radek Buryánek. Dodal, že hasiči v noci na sobotu likvidovali len drobné ohniská požiaru. Špeciálna technika by mala v priebehu soboty prečerpávať zvyšky vytečených chemikálií do náhradných cisterien a sťahovať vozidlá z koľajového zvršku. Likvidovať chcú aj vodnú "lagúnu", ktorá vznikla pri hasení.



Nákladný vlak, ktorý v cisternách prevážal benzén, sa vykoľajil v piatok krátko pred poludním neďaleko obce Hustopeče nad Bečvou v Olomouckom kraji. Poškodené cisterny začali v dôsledku úniku vysoko horľavého toxického benzénu horieť.



Odborníci predpokladajú, že havária bude mať značné dôsledky na životné prostredie. Hovorca Buryánek ubezpečil, že hasiči situáciu neustále monitorujú, a to i v okolitých obciach. "Zatiaľ neboli namerané nebezpečné koncentrácie nebezpečných látok v ovzduší ani v okolitých vodných tokoch, ktoré tiež monitorujeme," uviedol.



Upozornil, že daná situácia sa môže zmeniť v závislosti od aktuálnej meteorologickej situácie. Pripomenul, že odporúčania pre obyvateľov okolitých obcí, aby nevetrali, platia aj naďalej.



Po vykoľajení súpravy bolo požiarom postupne zasiahnutých 15 zo 17 cisterien. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania hasičov, policajtov a železničnej inšpekcie.



Pri požiari nebol nikto zranený. V úseku medzi stanicami Hranice na Morave a Valašské Meziříčí bola kvôli požiaru zastavená prevádzka vlakov. Nahrádza ich buď autobusová doprava, alebo idú odklonom. Prevádzka vlakov bude na tejto trati obnovená zrejme až o niekoľko týždňov. Okrem koľajiska bolo poškodené aj trolejové vedenie.



Následkami požiaru cisterien s benzénom sa zaoberá Česká inšpekcia životného prostredia, úrad vodnej správy i Povodie Moravy.