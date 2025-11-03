< sekcia Zahraničie
POŽIAR VO FRANCÚZSKU: Zdevastoval kláštor nazývaný Ardenský Notre-Dame
Škody sú údajne natoľko veľké, že hrozí zrútenie kláštora. V čase požiaru v ňom neboli žiadne umelecké diela.
Autor TASR
Lille 3. novembra (TASR) – Požiar vypukol v nedeľu v historickom kláštore Mont-Dieu na severe Francúzska a v tejto národnej pamiatke zničil hlavnú budovu. Pre tlačovú agentúru AFP to uviedli miestni predstavitelia a hasiči, informuje TASR.
„V tejto budove bolo veľa dreva,“ povedala starostka neďalekej dediny Tannay-le-Mont-Dieu Anne Fraipontová, ktorá kláštor označila ako „Ardenský Notre-Dame“. Oheň podľa nej zničil strechu a podlahu a zostali len múry.
Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Upozornili naň okoloidúci ľudia, keď ráno videli dym. Hasičom sa podarilo dostať plamene pod kontrolu po asi šiestich hodinách, uviedol ardenský hasičský a záchranný zbor. Škody sú podľa neho natoľko veľké, že hrozí zrútenie kláštora. V čase požiaru v ňom neboli žiadne umelecké diela.
Niekdajší kartuziánsky kláštor Mont-Dieu sa nachádza v hustých lesoch regiónu Ardeny na severovýchode Francúzska. Pôvodne ho postavili v roku 1132 a prestavali v 17. storočí predtým, ako odtiaľ počas Francúzskej revolúcie vyhnali mníchov.
