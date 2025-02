Požiar vo výškovej budove v Drážďanoch si vyžiadal dve obete

Berlín 15. februára (TASR) - Pri požiari v nemeckom meste Drážďany zahynuli dve osoby a ďalšia utrpela zranenia. Požiar vypukol vo výškovej budove na 11. poschodí, uviedol v sobotu hovorca hasičov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Osemdesiatsedemročná žena a rovnako starý muž zomreli po prevoze do nemocnice. Ďalšia osoba, 78-ročná žena, utrpela zranenia po zásahu padajúcimi troskami. Požiar vypukol okolo poludnia v štvrti Johannstadt v blízkosti rieky Labe. Celá 15-poschodová budova bola evakuovaná.



Požiar sa podarilo uhasiť, no doposiaľ nie je zrejmé, čo ho spôsobilo, píše DPA. Podľa hasičov zachvátili plamene byt dvoch obetí. Pri incidente zasahovalo približne 80 záchranárov.



Úrady evakuovali približne 40 ľudí a dočasne ich umiestnili do autobusu, kde im poskytli lekársku starostlivosť. Obyvatelia prvých deviatich poschodí sa odvtedy už mohli vrátiť do svojich bytov.