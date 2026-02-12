< sekcia Zahraničie
Požiar výškovej budovy v Berlíne si vyžiadal život dieťaťa a zranených
Požiar zachvátil výškovú budovu vo štvrti Friedrichsfelde.
Autor TASR
Berlín 12. februára (TASR) - Rozsiahly požiar vo výškovom bytovom dome v Berlíne si vyžiadal život jedného dieťaťa a niekoľko zranených, informovala vo štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie veliteľa hasičov.
Požiar zachvátil výškovú budovu vo štvrti Friedrichsfelde vo východoberlínskej mestskej časti Lichtenberg. Z dostupných fotografií vyplýva, že horieť začalo v jednom z bytov na štvrtom poschodí. Hasiči neskôr spresnili, že v byte sa nachádzalo nezvyčajne veľa nábytku, čo malo za následok rýchle šírenie ohňa. Celá budova bola pri požiari silno zadymená.
V dome bolo v čase vypuknutia požiaru asi 60 ľudí. Niektorí sa dostali do bezpečia vlastnými silami, iných evakuovali hasiči.
Ako napísal denník Bild, päť ľudí potrebovalo okamžitú lekársku pomoc. Traja z nich - dve deti a jeden dospelý - utrpeli život ohrozujúce zranenia a museli byť na mieste resuscitovaní a následne prevezení do nemocnice. Jedno z detí neskôr večer podľahlo zraneniam.
Hasiči medzičasom požiar zlikvidovali. Neobývateľných je momentálne 20 bytov: niektoré nemajú elektrinu ani vodu, iné sú veľmi zadymené.
