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Požiar zničil strechu renesančného zámku, hostí evakuovali
Strecha zámku Wallhausen neďaleko mesta Sangerhausen bola celá v plameňoch.
Autor TASR
Lipsko 30. júla (TASR) - Požiar vypukol vo štvrtok nadránom v historickom zámku, ktorý slúži ako hotel vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, uviedli tamojšie záchranné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Strecha zámku Wallhausen neďaleko mesta Sangerhausen bola celá v plameňoch. Na mieste zasahovalo 124 hasičov. Podľa prvých správ polície nikto neutrpel zranenia a hostia aj personál hotela budovu bezpečne opustili.
Obyvateľov obce Wallhausen a okolitých dedín pre silný dym úrady vyzvali, aby nechali zatvorené okná aj dvere a vypli vo svojich domovoch klimatizáciu.
Požiar vypukol približne o 3.10 h nadránom. Jeho príčina zostáva nejasná a polícia zatiaľ nemá ani prvý odhad vzniknutých škôd.
Chránená renesančná budova bola postavená v rokoch 1606 až 1613 šľachtickým rodom von der Asseburg, spresňuje DPA. Rodina o zámok prišla počas pozemkovej reformy v roku 1945. Neskôr ho vlastnila miestna samospráva a do roku 2004 slúžil ako škola. Od roku 2005 je v súkromnom vlastníctve a v súčasnosti funguje ako hotel, reštaurácia a výstavný priestor.
Strecha zámku Wallhausen neďaleko mesta Sangerhausen bola celá v plameňoch. Na mieste zasahovalo 124 hasičov. Podľa prvých správ polície nikto neutrpel zranenia a hostia aj personál hotela budovu bezpečne opustili.
Obyvateľov obce Wallhausen a okolitých dedín pre silný dym úrady vyzvali, aby nechali zatvorené okná aj dvere a vypli vo svojich domovoch klimatizáciu.
Požiar vypukol približne o 3.10 h nadránom. Jeho príčina zostáva nejasná a polícia zatiaľ nemá ani prvý odhad vzniknutých škôd.
Chránená renesančná budova bola postavená v rokoch 1606 až 1613 šľachtickým rodom von der Asseburg, spresňuje DPA. Rodina o zámok prišla počas pozemkovej reformy v roku 1945. Neskôr ho vlastnila miestna samospráva a do roku 2004 slúžil ako škola. Od roku 2005 je v súkromnom vlastníctve a v súčasnosti funguje ako hotel, reštaurácia a výstavný priestor.