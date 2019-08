Požiare na Sibíri neutíchajú, horí ich vyše 200

Napriek úsiliu hasičov dostať oheň pod kontrolu sa požiare v ostatných dňoch rozšírili.

Moskva 12. augusta (TASR) - Na ruskej Sibíri aj naďalej vyčíňajú lesné požiare a nič nenasvedčuje tomu, že by slabli, informuje agentúra DPA s odvolaním sa na pondelňajšie vyjadrenie ruských úradov. Momentálne horí na Sibíri vyše 200 požiarov na celkovej ploche približne 280.000 hektárov.



Napriek úsiliu hasičov dostať oheň pod kontrolu sa požiare v ostatných dňoch rozšírili. DPA pripomína, že na Sibíri horia aj ďalšie požiare s celkovou rozlohou vyše 2,7 milióna hektárov. Tie sú však v tak odľahlých oblastiach, že ich aktuálne ani nehasia, hoci sa rozširujú.



Podľa údajov environmentálnej organizácie Greenpeace požiare v Rusku od začiatku roka zničili už približne 13,4 milióna hektárov lesa, čo je väčšia plocha, než akú zaberá Grécko. Hasiči však zaznamenali aj isté úspechy: podľa ruských úradov sa im len v nedeľu podarilo uhasiť 50 lesných požiarov horiacich na ploche 5700 hektárov.



Ruská Sibír zažíva lesné a stepné požiare každé leto, tie tohtoročné sú však prudšie než v predošlých rokoch, čo súvisí aj so suchom v danej oblasti, píše DPA.



Rusi v lete často zakladajú táboráky a to i napriek varovaniam príslušných úradov, že by tak mohli zapríčiniť lesné požiare. Vo viacerých prípadoch existuje aj podozrenie na zločin podpaľačstva, informuje DPA.



Ľudí v niektorých oblastiach trápi toxický dym z požiarov a preto obviňujú úrady, že pri ich eliminácii nepostupujú dostatočne rýchlo. Vďaka zmene prúdeniu vetra sa už medzičasom zlepšila situácia so zadymením v Irkutsku a ďalších mestách.