Požiare na Sibíri si vyžiadali najmenej piatich mŕtvych

Moskva 7. mája (TASR) - V ruskom Krasnojarskom kraji na juhu Sibíri vypuklo niekoľko požiarov, ktoré zachvátili približne 200 budov a vyžiadali si najmenej päť obetí na životoch. V sobotu to oznámili miestne úrady s tým, že v oblasti vyhlásili stav núdze. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Požiare zasiahli viac ako 16 zón a rozšírili sa na približne 200 budov, niekoľko drevárskych závodov a detské ihrisko, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie v aplikácii Telegram.



Úrady tiež informovali, že do boja s požiarmi bolo nasadených približne 300 hasičov a 90 vozidiel. Hasenie týchto požiarov podľa ministerstva sťažuje prudký vietor, ktorý rozdúchava plamene a bráni ich uhaseniu.



Sibír už niekoľko rokov sužujú rozsiahle požiare. Podľa výročnej správy Služby Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus (C3S) sa tam vlani v dôsledku požiarov do ovzdušia uvoľnilo 16 miliónov ton oxidu uhličitého.