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Požiare neďaleko Atén sú pod kontrolou, začína sa s posudzovaním škôd
Hasiči pokračujú v hasení na zemi aj zo vzduchu.
Autor TASR
Atény 5. augusta (TASR) - Lesné požiare západne od gréckych Atén sa podarilo dostať pod kontrolu, hoci ešte nie sú úplne uhasené. Úrady začínajú s posudzovaním škôd na majetku a prírode, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Hasiči pokračujú v hasení na zemi aj zo vzduchu. Uľahčuje im to pokojné počasie so slabým vetrom. Do viacerých evakuovaných oblastí bol obyvateľom umožnený návrat.
Premiér Kyriakos Mitsotakis prisľúbil rýchlu pomoc a zvolal krízové zasadnutie, na ktorom sa má prerokovať viacero opatrení vrátane urýchleho posúdenia stavu približne 100 vyhorených domov. Väčšina z nich sa nachádza v prímorskej dedine Porto Germeno.
Jednou z tém bude aj dotácia na dočasné bývanie pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Diskutovať by sa malo aj o príspevkoch pre farmárov a podniky.
Hasiči pokračujú v hasení na zemi aj zo vzduchu. Uľahčuje im to pokojné počasie so slabým vetrom. Do viacerých evakuovaných oblastí bol obyvateľom umožnený návrat.
Premiér Kyriakos Mitsotakis prisľúbil rýchlu pomoc a zvolal krízové zasadnutie, na ktorom sa má prerokovať viacero opatrení vrátane urýchleho posúdenia stavu približne 100 vyhorených domov. Väčšina z nich sa nachádza v prímorskej dedine Porto Germeno.
Jednou z tém bude aj dotácia na dočasné bývanie pre ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Diskutovať by sa malo aj o príspevkoch pre farmárov a podniky.