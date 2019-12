Požiare ohrozujú dodávky vody pre Sydney

Sydney 27. decembra (TASR) - Austrálske úrady v piatok uviedli, že sa zameriavajú na ochranu vodných elektrární, čerpacích staníc, potrubia a ďalšej infraštruktúry pred rozsiahlymi požiarmi, ktoré ohrozujú najväčšie mesto Sydney. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po miernom ochladení a slabých zrážkach, ktoré oblasť zasiahli na Štedrý deň, meteorológovia predpovedajú, že teploty v štáte Nový Južný Wales prekročia na budúci týždeň opäť hranicu 40 stupňov Celzia. Môže to skomplikovať boj s požiarmi v blízkosti priehrady Warragamba, ktorá zásobuje vodou asi 80 percent z piatich miliónov obyvateľov Sydney.



Priehrada leží 65 kilometrov západne od Sydney a zachytáva vodu tečúcu z hôr. Pred necelými tromi rokmi bola plná, ale v dôsledku dlhotrvajúceho sucha je v súčasnosti podľa vodárenskej spoločnosti WaterNSW naplnená len na 45 percent.



WaterNSW spravuje v Novom Južnom Walese viac ako 40 priehrad. Jej predstavitelia vyslovili obavy, že veľké množstvá popola a spáleného materiálu by mohli ohroziť kvalitu vody v priehradách, ak by po požiaroch nasledoval výdatný dážď. Spoločnosť preto začala budovať ochranné bariéry na zachytenie týchto nečistôt.



Požiare na východe Austrálie si zatiaľ vyžiadali osem mŕtvych vrátane dvoch dobrovoľných hasičov. Plamene pohltili územie s rozlohou viac ako štyri milióny hektárov. Hasičov podporí v ich boji s plameňmi špecializovaný vojenský personál.