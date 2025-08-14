< sekcia Zahraničie
Požiare pri Patrase v Grécku sa zmiernili, problémový je ostrov Chios
Situácia v okolí 200-tisícového Patrasu na severe Peloponézu sa po celonočnom zásahu s plameňmi podľa hovorcu hasičov výrazne zlepšila.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 14. augusta (TASR) - Grécki hasiči pokročili vo štvrtok v boji s lesným požiarom neďaleko mesta Patras, ktoré je tretím najväčším v krajine. S plameňmi naďalej bojujú aj v troch ďalších oblastiach, a to i pomocou hasiacich lietadiel. Najhoršia je momentálne situácia na ostrove Chios, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
Situácia v okolí 200-tisícového Patrasu na severe Peloponézu sa po celonočnom zásahu s plameňmi podľa hovorcu hasičov výrazne zlepšila. Hasiči tam bojujú s „rozptýleným“ menšími ohniskami, požiar je však podľa jeho slov stále aktívny na východnom predmestí.
V okolí Patrasu vypukli ešte v utorok dovedna až štyri požiare. Polícia medzičasom informovala, že zadržala 25-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z nich.
V stredu v tomto meste evakuovali detskú nemocnicu i domov dôchodcov, keďže oheň sa k nim nebezpečne priblížil. V utorok večer plamene taktiež na predmestí spustošili colné tzv. odťahové parkovisko, pričom zhorelo vyše 500 vozidiel.
Okrem Patrasu vyčíňajú požiare aj na ostrovoch Chios i Zakynthos a v blízkosti mesta Preveza na západe krajiny. Aténske observatórium vo štvrtok s odvolaním sa na údaje z meteorologickej služby Európskej únie Copernicus informovalo, že dohromady spálili už viac ako 10.000 hektárov porastov.
Od úsvitu bolo na zmienených miestach nasadených dovedna približne 600 hasičských tímov i takmer 30 hasiacich lietadiel. Hasenie im uľahčuje stíšenie vetra. Na Zakynthose je už požiar pod kontrolou, obavy však spôsobujú plamene na ostrove Chios. „Požiar na tomto fronte je v súčasnosti našou najväčšou výzvou," povedal šéf združenia gréckych hasičov Kostas Tsingas.
Situácia v okolí 200-tisícového Patrasu na severe Peloponézu sa po celonočnom zásahu s plameňmi podľa hovorcu hasičov výrazne zlepšila. Hasiči tam bojujú s „rozptýleným“ menšími ohniskami, požiar je však podľa jeho slov stále aktívny na východnom predmestí.
V okolí Patrasu vypukli ešte v utorok dovedna až štyri požiare. Polícia medzičasom informovala, že zadržala 25-ročného muža podozrivého zo založenia jedného z nich.
V stredu v tomto meste evakuovali detskú nemocnicu i domov dôchodcov, keďže oheň sa k nim nebezpečne priblížil. V utorok večer plamene taktiež na predmestí spustošili colné tzv. odťahové parkovisko, pričom zhorelo vyše 500 vozidiel.
Okrem Patrasu vyčíňajú požiare aj na ostrovoch Chios i Zakynthos a v blízkosti mesta Preveza na západe krajiny. Aténske observatórium vo štvrtok s odvolaním sa na údaje z meteorologickej služby Európskej únie Copernicus informovalo, že dohromady spálili už viac ako 10.000 hektárov porastov.
Od úsvitu bolo na zmienených miestach nasadených dovedna približne 600 hasičských tímov i takmer 30 hasiacich lietadiel. Hasenie im uľahčuje stíšenie vetra. Na Zakynthose je už požiar pod kontrolou, obavy však spôsobujú plamene na ostrove Chios. „Požiar na tomto fronte je v súčasnosti našou najväčšou výzvou," povedal šéf združenia gréckych hasičov Kostas Tsingas.