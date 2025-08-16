< sekcia Zahraničie
Požiare rozšírené po celom Portugalsku si vyžiadali prvú obeť
V Portugalsku už niekoľko dní bojuje niekoľko tisíc hasičov s požiarmi v rôznych častiach krajiny.
Autor TASR
Lisabon 16. augusta (TASR) - Požiare v Portugalsku si v piatok vyžiadali svoju prvú obeť. Pri hasení plameňov v obci Planta na východe krajiny zahynul jej bývalý starosta, oznámil prezident Marcelo Rebelo de Sousa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Portugalský líder vyjadril „úprimnú sústrasť primátorovi (okresného) mesta Guarda v súvislosti so smrťou bývalého starostu Carlosa Damasa, ktorý zahynul pri hasení požiaru vo svojej farnosti, a požiadal primátora, aby ju tlmočil jeho rodine“, uvádza sa v prezidentskom vyhlásení.
Rebelo de Sousa dodal, že skrátil svoju dovolenku a vrátil sa do prezidentského paláca na zasadnutie Národného úradu pre mimoriadne situácie a civilnú ochranu.
V Portugalsku už niekoľko dní bojuje niekoľko tisíc hasičov s požiarmi v rôznych častiach krajiny. Podobne ako susedné Španielsko požiadalo aj Portugalsko o pomoc v rámci Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM), pričom malo záujem o štyri hasičské lietadlá, ktoré by mohlo využívať do pondelka, uviedla prezidentská kancelária v príspevku na platforme X.
Po ničivých požiaroch v roku 2017, ktoré si vyžiadali 119 obetí v celej krajine, Portugalsko desaťnásobne zvýšilo investície do prevencie a zdvojnásobilo rozpočet na boj proti lesným požiarom.
Podľa údajov vlády sa následne podarilo znížiť množstvo zničenej pôdy na 54.000 hektárov v rokoch 2018 až 2023. Ide o tretinu pôdy, ktorá zhorela v rokoch 2001 až 2017, píše AFP.
