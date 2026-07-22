Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. júl 2026Meniny má Magdaléna
< sekcia Zahraničie

Požiare v Alžírsku si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych

.
Pohľad na spálené pohoria obklopené údolím po lesných požiaroch v alžírskom meste Hammam Melouane 19. júla 2026. Foto: TASR/AP

Úrady zároveň nariadili jednotlivým provinciám vykonať komplexné zhodnotenie a zoznam škôd.

Autor TASR
Alžír 22. júla (TASR) - Pri lesných požiaroch v Alžírsku zahynulo v uplynulých dňoch najmenej šesť ľudí, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo vnútra. Hasiči naďalej bojujú s plameňmi vo viacerých častiach krajiny, ktorú sužuje intenzívna vlna horúčav. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V dôsledku požiarov, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli niektoré provincie krajiny, bolo zaznamenaných šesť úmrtí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Úrady zároveň nariadili jednotlivým provinciám vykonať komplexné zhodnotenie a zoznam škôd. Cieľom je umožniť štátnym orgánom zabezpečiť odškodnenie ľudí zasiahnutých lesnými požiarmi.

Veľká časť severného Alžírska je vystavená intenzívnej vlne horúčav, ktorá prispela ku vzniku stoviek lesných požiarov. Ministerstvo uviedlo, že na hasenie pretrvávajúcich požiarov nasadilo potrebné prostriedky.

Krajinu zasiahla v uplynulom týždni aj tragédia, ku ktorej došlo v detskom domove na predmestí Alžíru, hlavného mesta krajiny, kde pri požiari zahynulo 11 ľudí. Príčinou bola podľa polície elektrická iskra z klimatizačnej jednotky.
.

Neprehliadnite

VIDEO: FORMA JEJ NEODIŠLA: Zapletalová zakopla, no aj tak vyhrala

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria

Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol

Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi