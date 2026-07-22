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Požiare v Alžírsku si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych
Úrady zároveň nariadili jednotlivým provinciám vykonať komplexné zhodnotenie a zoznam škôd.
Autor TASR
Alžír 22. júla (TASR) - Pri lesných požiaroch v Alžírsku zahynulo v uplynulých dňoch najmenej šesť ľudí, oznámilo v stredu tamojšie ministerstvo vnútra. Hasiči naďalej bojujú s plameňmi vo viacerých častiach krajiny, ktorú sužuje intenzívna vlna horúčav. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„V dôsledku požiarov, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli niektoré provincie krajiny, bolo zaznamenaných šesť úmrtí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Úrady zároveň nariadili jednotlivým provinciám vykonať komplexné zhodnotenie a zoznam škôd. Cieľom je umožniť štátnym orgánom zabezpečiť odškodnenie ľudí zasiahnutých lesnými požiarmi.
Veľká časť severného Alžírska je vystavená intenzívnej vlne horúčav, ktorá prispela ku vzniku stoviek lesných požiarov. Ministerstvo uviedlo, že na hasenie pretrvávajúcich požiarov nasadilo potrebné prostriedky.
Krajinu zasiahla v uplynulom týždni aj tragédia, ku ktorej došlo v detskom domove na predmestí Alžíru, hlavného mesta krajiny, kde pri požiari zahynulo 11 ľudí. Príčinou bola podľa polície elektrická iskra z klimatizačnej jednotky.
„V dôsledku požiarov, ktoré v uplynulých dňoch zasiahli niektoré provincie krajiny, bolo zaznamenaných šesť úmrtí,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Úrady zároveň nariadili jednotlivým provinciám vykonať komplexné zhodnotenie a zoznam škôd. Cieľom je umožniť štátnym orgánom zabezpečiť odškodnenie ľudí zasiahnutých lesnými požiarmi.
Veľká časť severného Alžírska je vystavená intenzívnej vlne horúčav, ktorá prispela ku vzniku stoviek lesných požiarov. Ministerstvo uviedlo, že na hasenie pretrvávajúcich požiarov nasadilo potrebné prostriedky.
Krajinu zasiahla v uplynulom týždni aj tragédia, ku ktorej došlo v detskom domove na predmestí Alžíru, hlavného mesta krajiny, kde pri požiari zahynulo 11 ľudí. Príčinou bola podľa polície elektrická iskra z klimatizačnej jednotky.