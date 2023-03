Požiare v hoteli a nemocnici v Istanbule si vyžiadali niekoľko mŕtvych

Istanbul 24. marca (TASR) - Požiar v sedemposchodovom hoteli v tureckom meste Istanbul usmrtil v piatok dvoch ľudí a troch museli so zraneniami previezť do nemocnice, informovali miestne úrady. Správu priniesla tlačová agentúra DPA.



V piatok skoro ráno vypukol tiež požiar v nemocnici v istanbulskej štvrti Üsküdar. Podľa úradu guvernéra Istanbulu bolo do neďalekých kliník premiestnených 109 pacientov, vrátane 15 z jednotiek intenzívnej starostlivosti.



Jeden nemocničný pacient následne zomrel.



Príčiny požiarov nie sú zatiaľ známe.