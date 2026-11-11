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Požiare v Indonézii tento rok zničili 2,9 milióna hektárov porastov
Pri hasení požiarov výrazne pomohol dážď a počet ohnísk sa podľa monitoringu stabilizoval alebo klesá.
Autor TASR
Jakarta 11. novembra (TASR) - Lesné požiare v Indonézii tento rok zničili už 2,88 milióna hektárov porastov. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok organizácie Nusantara Atlas, ktorá monitoruje odlesňovanie. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Od septembra, keď organizácia naposledy aktualizovala údaje, sa spálená plocha zväčšila takmer o milión hektárov. Podľa zakladateľa organizácie Davida Gaveaua ide pritom o opatrný odhad, keďže satelitné snímky čiastočne zakrýva dym. Už teraz však toto číslo prevyšuje spálenú plochu za celý rok 2019, ktorý bol doteraz v zaznamenaných údajoch najhorší. „Toto je skrátka veľmi zlý rok,“ povedal Gaveau.
Podľa oficiálnych údajov indonézskej vlády zničili požiare do konca júla 202.000 hektárov porastov. Novšie čísla vláda odvtedy nezverejnila.
Pri hasení požiarov výrazne pomohol dážď a počet ohnísk sa podľa monitoringu stabilizoval alebo klesá. Zároveň však niektoré požiare naďalej horia a zároveň sa očakáva, že satelity v nasledujúcich mesiacoch zachytia aj spálené oblasti, ktoré doteraz zakrýval dym.
Indonéziu postihujú požiare každé obdobie sucha. Tento rok sú však mimoriadne ničivé pre silné sucho, ktoré spôsobil tichomorský meteorologický fenomén El Niño. K požiarom podľa odborníkov prispieva dlhodobé odlesňovanie a vysušovanie rašelinísk, na ktorých vznikajú plantáže. Znečistenie ovzdušia z požiarov spôsobilo zdravotné problémy veľkému počtu ľudí v samotnej Indonézii a smog zasiahol aj susednú Malajziu a Singapur.
Od septembra, keď organizácia naposledy aktualizovala údaje, sa spálená plocha zväčšila takmer o milión hektárov. Podľa zakladateľa organizácie Davida Gaveaua ide pritom o opatrný odhad, keďže satelitné snímky čiastočne zakrýva dym. Už teraz však toto číslo prevyšuje spálenú plochu za celý rok 2019, ktorý bol doteraz v zaznamenaných údajoch najhorší. „Toto je skrátka veľmi zlý rok,“ povedal Gaveau.
Podľa oficiálnych údajov indonézskej vlády zničili požiare do konca júla 202.000 hektárov porastov. Novšie čísla vláda odvtedy nezverejnila.
Pri hasení požiarov výrazne pomohol dážď a počet ohnísk sa podľa monitoringu stabilizoval alebo klesá. Zároveň však niektoré požiare naďalej horia a zároveň sa očakáva, že satelity v nasledujúcich mesiacoch zachytia aj spálené oblasti, ktoré doteraz zakrýval dym.
Indonéziu postihujú požiare každé obdobie sucha. Tento rok sú však mimoriadne ničivé pre silné sucho, ktoré spôsobil tichomorský meteorologický fenomén El Niño. K požiarom podľa odborníkov prispieva dlhodobé odlesňovanie a vysušovanie rašelinísk, na ktorých vznikajú plantáže. Znečistenie ovzdušia z požiarov spôsobilo zdravotné problémy veľkému počtu ľudí v samotnej Indonézii a smog zasiahol aj susednú Malajziu a Singapur.