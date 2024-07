Požiare v Kanade sa šíria, zasiahli mesto Jasper a ohrozujú aj ropovod

Edmonton 25. júla (TASR) - Rozsiahly lesný požiar v kanadskom Národnom parku Jasper v provincii Alberta sa ďalej šíri a zasiahol okrajové časti evakuovaného turistického mestečka Jasper. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Obyvateľov Jasperu evakuovali ešte v pondelok večer. "Na území mesta došlo k významným škodám. Hasiči zostávajú v meste a pracujú na zabezpečení čo najväčšieho počtu stavieb a na ochrane kritickej infraštruktúry vrátane ropovodu Trans Mountain Pipeline," uvádza oficiálny účet národného parku na sociálnej sieti X. Ropovod vedie z mesta Edmonton cez národný park až do Vancouveru na západnom pobreží Kanady.



V stredu večer sa kvalita ovzdušia zhoršila do takej miery, že z oblasti museli evakuovať hasičov bez dýchacích prístrojov. Starosta Jasperu Richard Ireland pre televíziu CBC povedal, že jeho mesto zažíva "najhoršiu nočnú moru".



Celkovo z ohrozenej oblasti evakuovali 25.000 ľudí. Premiér Kanady Justin Trudeau potvrdil, že štátu Alberta vláda poskytla federálnu pomoc a do oblasti nasadila armádu. Meteorológovia v najbližších hodinách očakávajú zrážky, čo by mohlo situáciu čiastočne upokojiť.



Túto sezónu v provincii Britská Kolumbia zaznamenali viac ako 400 požiarov a 176 v susednej Alberte. Do akcie nasadili približne 1900 hasičov, ktorým pomáhajú aj posily z Aljašky a Austrálie.



Kanada zažila minulé leto najničivejšiu sezónu lesných požiarov v histórii. Zhorelo viac ako 15 miliónov hektárov lesa a evakuovali približne 200.000 ľudí.