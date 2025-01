Požiare v Los Angeles majú už 24 obetí, Musk ponúka bezplatný internet

Hasiči zasahujú počas lesného požiaru, ktorý zachvátil štvrť Pacific Palisades v meste Los Angeles v americkom štáte Kalifornia v utorok 7. januára 2025. Foto: TASR/AP

Los Angeles 13. januára (TASR) — Počet potvrdených obetí rozsiahlych požiarov, ktoré takmer týždeň sužujú aglomeráciu amerického mesta Los Angeles, stúpol v nedeľu na 24. Osem mŕtvych sa našlo v zóne, kde vyčíňa požiar Palisades Fire, zvyšných 16 v zóne požiaru Eaton Fire. Bez ďalších podrobností to v nedeľu oznámil úrad miestneho koronera, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.Kalifornský guvernér Gavin Newsom pre televíziu CNN uviedol, že odpratávanie trosiek po požiaroch môže trvať šesť až deväť mesiacov. V súčasnosti prebieha inšpekcia všetkých zasiahnutých budov, ktorá by mala byť ukončená do dvoch týždňov.V najbližších dňoch sa bude fotografovať každý dom a zábery sa zverejnia na webovej stránke. Obyvateľom to podľa neho umožní získať informácie o stave nehnuteľností bez toho, aby museli cestovať do momentálne neprístupných oblastí. Fotografie poslúžia aj pri kontaktovaní poisťovní.Newsom uviedol, že odstraňovanie následkov požiarov komplikuje rozšírené používanie elektrických áut a súvisiacej infraštruktúry, keďže zvyšky batérií musia byť odborne zlikvidované.V utorok sa v okolí Los Angeles rozhorelo päť veľkých požiarov, ktoré rozdúchaval silný vietor. Podľa aktuálnych informácií bolo zničených alebo poškodených viac ako 12.000 budov. Hasičom sa ich napriek enormnému úsiliu stále nepodarilo dostať pod kontrolu, vrátane najväčšieho vyčíňajúceho v štvrti Pacific Palisades.Miliardár Elon Musk medzičasom na svojej platforme X podľa agentúry DPA oznámil, že v požiarmi zasiahnutých oblastiach Los Angeles chce ponúknuť bezplatný internet prostredníctvom satelitného systému Starlink. Napájanie prijímacích zariadení zabezpečia elektromobily Cybertruck od spoločnosti Tesla, ktorej Musk šéfuje.