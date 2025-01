Požiare v Los Angeles zničili aj dom, kde vyrastal hviezdny tréner NBA

Los Angeles 10. januára (TASR) - Ničivé požiare v oblasti amerického mesta Los Angeles poznačili aj rodinu hviezdneho trénera basketbalistov klubu basketbalovej NBA Golden State Warriors. Steve Kerr prišiel o rodičovský dom, v ktorom vyrastal a doteraz v ňom bývala jeho matka. Úplne zničená bola aj stredná škola, ktorú v mestskej štvrti Pacific Palisades navštevoval.



"Bolo to ťažké. Moja rodina je v poriadku, mama je v dobrých rukách, ale jej dom je preč," povedal Kerr pred štvrtkovým duelom svojho tímu proti Detroitu Pistons. "Vyzerá to apokalypticky. Skoro všetci moji priatelia, ktorí odtiaľ sú, stratili svoje domovy, či rodinné domy, kde vyrastali. Naša stredná škola je zničená. Je to neskutočné a šokujúce," dodal 59-ročný kormidelník Warriors, päťnásobný víťaz NBA ako hráč a štvornásobný ako tréner.



Požiare v americkom meste Los Angeles si vyžiadali najmenej desať obetí. Plamene zničili už vyše 10.000 budov v oblasti od pobrežia Tichého oceánu po Pasadenu, z toho 5300 stavieb na západe vo štvrti Pacific Palisades.