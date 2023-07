Požiare v Sýrii si vyžiadali viacero mŕtvych i zranených

Damask/Bejrút 19. júla (TASR) - Požiare, ktoré v oblasti na severe a severozápade Sýrie vypukli v dôsledku vlny horúčav, si vyžiadali životy niekoľkých osôb vrátane detí. V stredu to uviedla sýrska záchranárska skupina Biele prilby, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Požiare podľa miestnych záchranárov ohrozujú životy detí a starších ľudí žijúcich v utečeneckých táboroch.



Ráid Sálih, šéf organizácie Biele prilby, ktorá pracuje v oblastiach sýrskej opozície, uviedol, že v júli si požiare vyžiadali už životy troch detí a osem zranených vrátane dvoch detí.



Povedal, že počet požiarov sa tento rok v júli zvýšil vo vidieckych oblastiach v provinciách Idlib a Aleppo.



Sálih spresnil, že tímy Bielych prilieb zasahovali od začiatku júla pri viac ako 280 požiaroch. "Približne 120 požiarov vypuklo na poľnohospodárskej pôde, 53 v civilných domoch a 16 ďalších v utečeneckých táboroch," povedal.



Varoval, že nárast požiarov je nebezpečný nielen pre životné prostredie a klímu, ale prispieva aj k utrpeniu civilistov, ktorí naďalej denne zažívajú ostreľovanie zo strany sýrskych vládnych síl a ich ruských spojencov.



Vedúci tábora pre vysídlené osoby pri Idlibe na severozápade Sýrie uviedol, že vysoké teploty postihli deti a starších ľudí. "Väčšina našich stanov nemá izoláciu, ktorá by chránila v lete pred horúčavou a v zime pred chladom. Sú staré," dodal.



V Sýrii momentálne zaznamenávajú teploty 36 stupňov Celzia, pričom sa očakáva, že teploty v regióne okolo Idlibu do víkendu stúpnu nad 40 stupňov.