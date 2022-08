Požiarisko v Českom Švajčiarsku sa zmenšilo na približne 400 hektárov

Praha 6. augusta (TASR) - V Národnom parku České Švajčiarsko naďalej zasahuje približne 1000 hasičov. Požiarisko sa už podľa ich riaditeľa Vladimíra Vlčeka podarilo zmenšiť na zhruba 398 hektárov. Stále sa však rozhorievajú ohniská napríklad pri Pravčickej bráne alebo na vrchu Bouřňák.



Jedno zo skrytých ohnísk sa ráno rozhorelo aj v oblasti nad obcou Hřensko, teraz je však už pod kontrolou. Na letisko Vodochody sa zhruba na poludnie vrátili lietadlá Canadair z Talianska, ktoré pred týždňom pomáhali hasiť tento požiar.



"Požiadali sme o pomoc, a Taliansko nám opäť lietadlá ponúklo," uviedol hovorca českých hasičov Martin Kavka. Do hasiacich prác sa tieto stroje zapoja v oblasti Gabrielinho chodníka. Každé lietadlo môže niesť až 6000 litrov vody, informovala spravodajská stanica ČT24.



Podľa hovorcu hasičov budú lietadlá zasahovať v oblasti Krídelnej steny. "To je pre nás veľké plus, pretože tie stroje majú veľké množstvo vody. Dynamika, ktorou oni hasia, je pre nás veľmi dôležitá," dodal Kavka.