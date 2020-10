Pozitívne testy na COVID-19 mali štyria príslušníci Švajčiarskej gardy

Vatikán 12. októbra (TASR) - Štyria príslušníci Švajčiarskej gardy, ktorá je osobnou strážou pápeža, mali pozitívny výsledok testov na koronavírus SARS-CoV-2. V pondelok o tom informoval hovorca Vatikánu Matteo Bruni.



Dodal, že všetci štyria vykazujú príznaky ochorenia a sú momentálne v karanténe. Bruni ďalej uviedol, že všetci "strážnici, či už sú v službe alebo nie, budú nosiť rúška v interiéri aj exteriéri pri súčasnom dodržiavaní už existujúcich opatrení".



Švajčiarsku gardu dal v roku 1506 vytvoriť pre svoju ochranu pápež Július II. Momentálne má garda okolo 100 príslušníkov, ktorí sú počas výkonu svojej služby často v centre pozornosti turistov a ich fotoaparátov či kamier - a to vďaka svojim nápadným žlto-modro-červeným rovnošatám doplneným halapartňami a prilbicami s pštrosím perím.



Podľa zvyklostí všetci členovia Švajčiarskej gardy musia byť Švajčiari vo veku od 19 do 30 rokov a s telesnou výškou najmenej 1,74 metra. Musia byť to byť súčasne slobodní a praktizujúci katolíci.



Podľa agentúry AFP sa hovorí, že Švajčiarska garda má so súčasným pápežom Františkom osobnejší a neformálnejší vzťah. František je totiž v porovnaní so svojimi predchodcami považovaný za menej prísneho vo vzťahu k pápežskému protokolu.



Pokiaľ ide o prevenciu pred koronavírusom SARS-CoV-2, Vatikán uviedol, že 83-ročný František je lekármi monitorovaný.