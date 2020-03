Pozitívny test na nový koronavírus má aj fínsky exprezident Ahtisaari

Helsinki 24. marca (TASR) - Bývalý fínsky prezident a nositeľ Nobelovej ceny mieru Martti Ahtisaari (82) bol pozitívne testovaný na nový koronavírus. Podľa agentúry Reuters o tom informovala kancelária súčasného prezidenta Sauliho Niinistöa.



Nákaza sa u Ahtisaariho potvrdila v pondelok. Predtým bola pozitívne testovaná aj Ahtisaariho manželka Eeva.



Podľa televízie MTV3 sa Ahtisaariovci pred časom zúčastnili na koncerte na počesť Medzinárodného dňa žien, ktorý sa konal v House of Music v Helsinkách, kde sa novým koronavírusom infikovalo niekoľko ľudí.



Okrem Ahtisaariovcov bola na tomto podujatí aj bývalá fínska prezidentka Tarja Halonenová s manželom a vdova po exprezidentovi Maunovi Koivistovi, ktorí sú však podľa prezidentskej kancelárie zdraví.



Ahtisaari bol prezidentom Fínska v rokoch 1994 - 2000. Nobelovu cenu mieru dostal v roku 2008 za dlhodobý prínos k sprostredkovaniu mieru vo svete.



Vo Fínsku sa zatiaľ potvrdilo 700 prípadov nakazenia novým koronavírusom, evidujú tam aj jedno úmrtie.



V snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu Fínsko od 19. marca do 13. apríla uzavrelo svoje hranice. Školy a univerzity sú tiež uzavreté a prešli na dištančné vzdelávanie. Materské školy síce fungujú aj naďalej, ale úrady apelujú na rodičov, aby svoje deti radšej nechali doma, ak je to možné. Okrem toho vo Fínsku platí zákaz zhromažďovania sa v skupinách viac ako desiatich ľudí.