Poznáme finalistov súťaže Eurovízie, Slovák reprezentujúci ČR vypadol

Bazilej 16. mája (TASR) - Vo štvrtok večer sa v švajčiarskom Bazileji konalo druhé kvalifikačné kolo piesňovej súťaže Eurovízia 2025. Slovenský spevák ADONXS (Adam Pavlovčin) s piesňou Kiss Kiss Goodbye, ktorý reprezentoval Česko, sa do finále nedostal. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Na rozdiel od finále Eurovízie (Eurovision Song Contest), kde sa hlasy národných porôt počítajú rovnako ako hlasy divákov, v semifinále víťazov určovali iba televízni diváci. Šestnásť krajín sa uchádzalo o posledných desať miest vo finále, ktoré si podľa odhadov pozrie 160 až 200 miliónov televíznych divákov.



Medzi postupujúcimi je spevák JJ (Rakúsko), Juval Rafaelová (Izrael) a Erika Vikmanová (Fínsko), ktorí podľa stávkových kancelárií patrili medzi favoritov. Postúpili aj PARG (Arménsko), Sissal (Dánsko), Klavdia (Grécko), Tautumeitas (Lotyšsko), Katarsis (Litva), Laura Thornová (Luxembursko) a Miriana Conteová (Malta).



Izrael nominoval do súťaže speváčku Juval Rafaelovú, ktorá prežila teroristický útok na juh Izraela zo 7. októbra 2023, čo vyvolalo vojnu v Pásme Gazy. Semifinálové vystúpenie speváčky nezaznamenalo žiadne „narušenie“ ako štvrtková skúška piesne New Day Will Rise, kedy vykázali šesť demonštrantov s vlajkami a píšťalkami.



Austrálska hviezda sociálnych médií Go-Jo otvorila štvrtkový koncert skladbou „Milkshake Man“ v štýle 70. rokov, ktorá je plná narážok. Nečakane však vypadla, podobne ako súťažiaci z Českej republiky - ADONXS, Gruzínska - Mariam Shengeliaová, Írska - EMMY, Čiernej Hory - Nina Žižićová a Srbska - Princ.



V prvom semifinále okrem ukrajinskej skupiny Ziferblat uspeli aj favoriti súťaže podľa stávkových kancelárií - fínske trio KAJ (súťaží za Švédsko), Tommy Cash (Estónsko), Claude (Holandsko), Kyle Alessandro (Nórsko), VAEB (Island), Justyna Steczkowska (Poľsko), Gabry Ponte (San Marino), Napa (Portugalsko).



Do finále sa automaticky kvalifikoval víťaz predchádzajúcej súťaže (Švajčiarsko) a „veľká päťka“ - Británia, Nemecko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Bielorusko a Rusko sú z účasti na Eurovízii vylúčené.



V sobotu bude vo finále súťažiť celkovo 26 krajín. Podľa stávkových kancelárií je najväčším favoritom na víťazstvo Švédsko, za ním Rakúsko, Holandsko, Francúzsko, Fínsko a Izrael, doplnila AFP.



Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti v rámci krajín Európskej vysielacej siete (EBU). Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň a o víťazovi rozhodnú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.



V súčasnosti pravidlá súťaže zakazujú otvorene politické texty alebo symboly, ale regionálna rivalita je veľmi silná a často do nej zasahuje aj globálne napätie.



Eurovision Song Contest je jedným z najúspešnejších projektov EBU, vďaka ktorému napríklad odštartovala svoju úspešnú kariéru švédska skupina ABBA.