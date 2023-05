Poznáme laureátov tohtoročných Pulitzerových cien: Týchto ocenili

Muž beží s vecami nájdenými v horiacom obchode po ruskom útoku v Charkove na Ukrajine 25. marca 2022. Snímka bola súčasťou série snímok fotografov agentúry Associated Press, ktorá bola ocenená Pulitzerovou cenou za fotografiu mimoriadnych správ v roku 2023. Foto: TASR/AP

Srílanský demonštrant máva štátnou vlajkou zo strechy kancelárie srílanského premiéra Ranila Wickremesingheho a žiada jeho odstúpenie po tom, ako prezident Gotabaya Rajapaksa utiekol z krajiny uprostred hospodárskej krízy v Kolombe na Srí Lanke 13. júla 2022. Snímka bola súčasťou série fotografií fotografov agentúry Associated Press, ktorá sa stala finalistom Pulitzerovej ceny za fotografiu mimoriadnych správ na rok 2023. Foto: TASR/AP

New York 9. mája (TASR) - Tohtoročným laureátom prestížnej novinárskej Pulitzerovej ceny v hlavnej kategórii služba pre verejnosť sa stala tlačová agentúra Associated Press (AP), a to za spravodajské pokrývanie vojny na Ukrajine. TASR informácie prevzala od agentúr AP a Reuters.Denník The New York Times dostal cenu v kategórii zahraničného spravodajstva za články o zabíjaní, ktorého sa dopustili ruské sily v ukrajinskom meste Buča.Za investigatívne spravodajstvo porota ocenila denník Wall Street Journal, ktorý odhalil finančné konflikty záujmov predstaviteľov desiatok federálnych inštitúcií v USA.Medzi ďalšími ocenenými sú denníky Los Angeles Times za aktuálne spravodajstvo, Miami Herald za najlepšie úvodníky či Washington Post za národné spravodajstvo o dôsledkoch rozhodnutia Najvyššieho súdu zrušiť ústavné právo na interrupciu.Mená všetkých ocenených oznámili v pondelok na pôde Kolumbijskej univerzity v New Yorku.Pulitzerove ceny udeľujú od roku 1917 a sú považované za najprestížnejšie ocenenia v oblasti žurnalistiky v USA. Okrem 15 novinárskych kategórií ich odovzdávajú v ôsmich kultúrnych kategóriách – za hudbu, poéziu, divadlo či literatúru. Ich zakladateľom bol americký novinár maďarského pôvodu Joseph Pulitzer. Finančnú odmenu 15.000 dolárov získa víťaz v každej kategórii okrem kategórie služba pre verejnosť, kde je odmenou zlatá medaila.