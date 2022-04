Poznáme prvých laureátov ocenenia európske hlavné mesto rozmanitosti

Brusel 29. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok vyhlásila prvých laureátov ocenenia "Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti". Cieľom tejto iniciatívy je vyzdvihnúť mestá a regióny v celej EÚ uplatňujúce inkluzívnu politiku, informuje spravodajca TASR.



Ocenené boli mestá a regióny v piatich členských štátoch: Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku, Španielsku a Švédsku. Podľa EK prispeli k budovaniu spravodlivejšej spoločnosti, a to podporou rozmanitosti a začleňovania z hľadiska pohlavia, rasového a etnického pôvodu, náboženstva a viery, zdravotného postihnutia, veku, práv LGBTIQ osôb a integrácie Rómov.



Na výzvu Európskej komisie na presadzovanie a podporu rozmanitosti zareagovalo 82 miestnych samospráv a regiónov z krajín EÚ.



Absolútnym víťazom sa v kategórii miest s viac ako 50.000 obyvateľmi stal Kolín nad Rýnom (Nemecko). Na druhom mieste sa umiestnilo mesto Göteborg (Švédsko) a na treťom Barcelona (Španielsko).



Chorvátska Koprivnica obsadila so svojou stratégiou podpory osôb so zdravotným postihnutím prvé miesto v kategórii miestnych orgánov s menej ako 50.000 obyvateľmi. Druhá priečka patrí mestu Ingelheim am Rhein (Nemecko) a tretia mestu Antequera (Španielsko).



Región Andalúzia (Španielsko) zvíťazil s komplexným plánom na začlenenie rómskej komunity v tretej kategórii, zameranej výlučne na začlenenie Rómov. V tejto kategórii obsadilo druhé miesto mesto Göteborg (Švédsko) a tretie miesto obhájilo mesto Gradinari (Rumunsko).



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, v čase koronakrízy zraniteľné skupiny čelili vyšším rizikám. Podľa jej slov ocenené boli mestá, ktoré ostatným idú príkladom v ochraňovaní dôstojnosti a slobody každého obyvateľa.



Výročné ocenenie Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti vzniklo v rámci akčného plánu EÚ proti rasizmu na roky 2020 – 2025 a je súčasťou práce EK v oblasti vytvorenia Únie rovnosti.



Do prvého ročníka súťaže sa bolo možné prihlásiť od 22. novembra 2021 do 15. februára 2022. Uchádzačom vo všetkých kategóriách pridelila odborná porota body na základe rôznych kritérií vrátane povahy, rozsahu a vplyvu iniciatív a na základe zapojenia ľudí vystavených diskriminácii do tvorby politiky.



spravodajca TASR Jaromír Novak