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POZOR NA KOMÁRE:V Európe potvrdili 1000 prípadov západonílskej horúčky
V súčasnosti neexistuje očkovanie proti vírusu či špecifická liečba západonílskej horúčky.
Autor TASR
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Štokholm 5. septembra (TASR) - Úrady tento rok zaznamenali v Európe viac ako 1000 prípadov nákazy západonílskou horúčkou. Vyplýva to z piatkovej správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Do 3. septembra zaznamenali 1086 prípadov v 15 krajinách, objasnilo ECDC. Počet prípadov v uplynulých týždňoch prudko vzrástol. Začiatkom augusta hlásili v siedmich európskych krajinách 241 prípadov.
Najviac prípadov - 516 - zaznamenali v Taliansku. Nasledovalo Grécko s 284 prípadmi a Španielsko, kde hlásia 88 prípadov. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe vrátane 62 v Taliansku. ECDC upozornilo, že tieto údaje neposkytujú úplný obraz o prenose tohto ochorenia.
Západonílska horúčka sa prenáša uštipnutím komára, ktorý sa kŕmil krvou nakazeného vtáctva. V Európe k tomu dochádza zvyčajne počas sezóny - od neskorej jari po koniec jesene. Najviac osôb sa nakazí najmä medzi júlom a septembrom.
Podľa nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre kontrolu a prevenciu chorôb si väčšina nakazených neuvedomuje, že sú nositeľmi vírusu, keďže 70 až 80 percent ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. Vedci preto predpokladajú, že skutočné počty sú oveľa vyššie. V závažných prípadoch môže ochorenie postihnúť nervový systém, čo môže viesť napríklad k encefalitíde či meningitíde.
V súčasnosti neexistuje očkovanie proti vírusu či špecifická liečba západonílskej horúčky, preto sa lekári zameriavajú na zmierňovanie príznakov a v závažných prípadoch na podpornú liečbu v nemocnici.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa ľudia snažili zabrániť uštipnutiu, napríklad používaním repelentov či nosením vhodného oblečenia.
Do 3. septembra zaznamenali 1086 prípadov v 15 krajinách, objasnilo ECDC. Počet prípadov v uplynulých týždňoch prudko vzrástol. Začiatkom augusta hlásili v siedmich európskych krajinách 241 prípadov.
Najviac prípadov - 516 - zaznamenali v Taliansku. Nasledovalo Grécko s 284 prípadmi a Španielsko, kde hlásia 88 prípadov. Celkovo je zasiahnutých 144 oblastí v celej Európe vrátane 62 v Taliansku. ECDC upozornilo, že tieto údaje neposkytujú úplný obraz o prenose tohto ochorenia.
Západonílska horúčka sa prenáša uštipnutím komára, ktorý sa kŕmil krvou nakazeného vtáctva. V Európe k tomu dochádza zvyčajne počas sezóny - od neskorej jari po koniec jesene. Najviac osôb sa nakazí najmä medzi júlom a septembrom.
Podľa nemeckého Inštitútu Roberta Kocha (RKI) pre kontrolu a prevenciu chorôb si väčšina nakazených neuvedomuje, že sú nositeľmi vírusu, keďže 70 až 80 percent ľudí nemá pri ochorení žiadne symptómy. Vedci preto predpokladajú, že skutočné počty sú oveľa vyššie. V závažných prípadoch môže ochorenie postihnúť nervový systém, čo môže viesť napríklad k encefalitíde či meningitíde.
V súčasnosti neexistuje očkovanie proti vírusu či špecifická liečba západonílskej horúčky, preto sa lekári zameriavajú na zmierňovanie príznakov a v závažných prípadoch na podpornú liečbu v nemocnici.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča, aby sa ľudia snažili zabrániť uštipnutiu, napríklad používaním repelentov či nosením vhodného oblečenia.