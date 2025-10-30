< sekcia Zahraničie
Pozor v Tatrách: Silný vietor lámal stromy, chodníky sú nebezpečné
Na viacerých chodníkoch ležia vyvrátené stromy, ktoré správa parku postupne odstraňuje.
Autor TASR
Zakopané 30. októbra (TASR) - V Tatrách fúka veľmi silný teplý suchý vietor typu fén, ktorý v noci dosahoval v nárazoch rýchlosť až 130 kilometrov za hodinu. Podmienky na turistických chodníkoch sú náročné, upozornil vo štvrtok poľský Tatranský národný park (TPN). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Podľa TPN sú chodníky vo výškach nad približne 1400 metrov nad morom pokryté ľadom a miestami veľmi šmykľavé. Na viacerých chodníkoch ležia vyvrátené stromy, ktoré správa parku postupne odstraňuje. Snehová pokrývka je nerovnomerná - na niektorých miestach vietor sneh úplne odvial, inde vytvoril hlboké záveje, najmä v terénnych preliačinách, pod skalnými stenami a v blízkosti hrebeňov.
Národný park varoval, že silný vietor môže lámať konáre a stromy, čím predstavuje riziko pre turistov. Na vrcholoch nad 1800 metrov nad morom platí prvý stupeň lavínového nebezpečenstva.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
