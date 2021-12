Pozorovateľ OSN: Verdikt voči Assangeovi bol politicky motivovaný

Ženeva 10. decembra (TASR) - Osobitný spravodajca Organizácie Spojených národov (OSN) pre prípady mučenia Nils Melzer v piatok ostro kritizoval verdikt britského odvolacieho súdu, ktorý zrušil rozhodnutie nižšieho súdu blokujúce vydanie zakladateľa portálu WikiLeaks Juliana Assangea do USA. Melzerovu reakciu na verdikt priniesla agentúra DPA.



"O Assangeovi si môžete myslieť čo chcete, avšak on nie je v stave, aby bol vydaný," povedal Melzer s tým, že podľa neho išlo o politicky motivovaný verdikt. Spravodajca OSN označil piatkový rozsudok súdu ako "slabinu britského justičného systému".



Známy austrálsky whistleblower čelí v Spojených štátoch 18 obvineniam zo špionáže a sprisahania s cieľom preniknúť do počítačových systémov americkej vlády. V prípade usvedčenia mu hrozí až 175 rokov väzenia.



"Chcú z neho urobiť odstrašujúci príklad," myslí si Melzer, podľa ktorého má prípadný tvrdý trest odradiť ostatných whistleblowerov od zverejňovania tajných vládnych dokumentov.



Nils Melzer je švajčiarsky profesor práva a nezávislý expert. Assangea navštívil 9. mája 2019 v prísne stráženej londýnskej väznici Belmarsh. Na stretnutí boli vtedy prítomní aj dvaja zdravotnícki experti, ktorí sa špecializujú na obete mučenia a zlého zaobchádzania. S Assangeom absolvovali rozhovor a zhodnotili jeho zdravotný stav. Podľa Melzera dospeli k záveru, že zdravie Juliana Assangea vážne poškodila dlhoročná nepriateľská kampaň voči jeho osobe.



Agentúra AP v súvislosti s najnovším verdiktom pripomenula, že rozhodnutie súdu ešte neznamená, že britské úrady Assangea bezprostredne vydajú do USA, keďže Assange sa voči rozhodnutiu môže odvolať.