Pozorovatelia hlásia v Rusku narušenia počas regionálnych volieb

Moskva 9. septembra (TASR) - Nezávislí pozorovatelia počas regionálnych volieb v Rusku hlásia narušenia a podvody na mnohých miestach. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry DPA.



Nezávislé hnutie na ochranu práv voličov Golos v sobotu v aplikácii Telegram uviedlo, že na voličov je vyvíjaný nátlak a členom Golosu nebol v niektorých prípadoch umožnený prístup k zoznamom voličov. Toto hnutie je už dlhodobo zaradené na zoznam tzv. zahraničných agentov a spôsobuje znepokojenie v radoch ruských úradov, píše DPA. Jeho líder Grigorij Meľkoňjanc bol pred niekoľkými týždňami zadržaný. Narušenia hlásia aj nezávislé ruské média vrátane serveru Meduza.



Členovia volebnej komisie na voľbách starostu Moskvy údajne vymieňali hlasovacie lístky a z mesta Bratsk na Sibíri hlásia kupovanie hlasov. Pozorovatelia na juhu Ruska zase čelili zastrašovaniu a boli im odovzdané predvolania do náborových zariadení armády, píše DPA.



Voliči v 21 oblastiach Ruska priamo rozhodujú o gubernátoroch a obyvatelia Moskvy si volia primátora. Voľby potrvajú do nedele a najväčším favoritom je strana Jednotné Rusko súčasného prezidenta Vladimira Putina. V Moskve sa o znovuzvolenie usiluje aj súčasný primátor Sergej Sobjanin, ktorý je hlavným favoritom.



Hlasovanie o zložení regionálnych administrácií sa koná aj v Doneckej, Luhanskej, Cherskonskej a Záporožskej oblasti na Ukrajine, ktoré Moskva vlani úplne alebo čiastočne anektovala.



Ukrajina či USA tieto voľby kritizovali a Rada Európy ich v pondelok označila za nehanebné porušenie medzinárodného práva, ktoré Rusko neberie do úvahy. Pripomenula, že okupované oblasti sú súčasťou Ukrajiny a rozhodnutie Moskvy uskutočniť tam voľby vytvára ilúziu demokracie.